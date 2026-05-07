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Champions League

“Puedes invitar a Arteta”: Luis Enrique calentó la final de Champions entre PSG y Arsenal

El entrenador reconoció el nivel del equipo inglés y admitió admiración por su compatriota, con quien compartió en el Barcelona.
Camilo Nieto
Luis Enrique.
Luis Enrique y Mikel Arteta, DT del PSG y DT del Arsenal. // AFP

La clasificación del Paris Saint-Germain a una nueva final de la UEFA Champions League dejó imágenes de celebración, alivio y también un momento anecdótico protagonizado por su entrenador, Luis Enrique, quien comenzó a calentar el ambiente previo a la definición continental frente al Arsenal.

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Luego del empate 1-1 frente al Bayern Munich en territorio alemán, resultado que aseguró el pase parisino gracias al vibrante 5-4 conseguido en la ida, el técnico español atendió a los medios y protagonizó un divertido intercambio con el exfutbolista y ahora comentarista Jamie Carragher.

Durante la transmisión del canal estadounidense CBS, Carragher intentó sumar a Luis Enrique a la celebración del equipo de analistas tras la clasificación del PSG: “Sé que estás concentrado en tu trabajo, pero nosotros estamos organizando nuestra propia fiesta aquí en los canales de CBS, ¿puedes unirte a nosotros?”, preguntó entre risas el exjugador del Liverpool.

La respuesta del entrenador español rápidamente se hizo viral por el tono relajado y la referencia directa al rival de la final. “No, no, Jamie, tengo trabajo... puedes invitar a Arteta”, respondió Luis Enrique, dejando una frase que muchos interpretaron como el primer guiño competitivo hacia el duelo definitivo contra el conjunto londinense dirigido por Mikel Arteta.

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Más allá del momento distendido, el técnico destacó la enorme dificultad que tuvo la serie frente al Bayern y elogió el trabajo defensivo de su equipo. “No estamos acostumbrados a defender, pero hemos defendido como los ángeles y realmente hemos merecido pasar”, aseguró el entrenador.

Luis Enrique también destacó el crecimiento competitivo del PSG en medio de una temporada marcada por lesiones y constantes exigencias en el camino europeo. “Hemos tenido el peor sorteo de la fase de grupos y luego nos ha tocado siempre que si queríamos una cosa nos tocaba la otra. Vamos a jugar la final, será algo histórico como club”, afirmó.

El español reconoció el nivel del Arsenal y el vínculo personal que mantiene con Arteta. “Le tengo mucho cariño, porque fuimos compañeros cuando él era muy jovencito en Barcelona. Ha creado un gran equipo”, comentó.

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