Puerto Cabello vs. Monagas EN VIVO: Copa Sudamericana HOY martes ¿dónde ver?

La primera fase de la Copa Sudamericana 2026 comenzará esta semana sin clubes de Brasil y Argentina, pero con 16 partidos entre clubes del mismo país, donde Venezuela aporta uno de los compromisos entre Academia Puerto Cabello y Monagas.

Los ganadores de esta primera instancia avanzarán a la fase de grupos de la vigésima quinta edición del torneo, mientras que los seis representantes de Argentina y los seis de Brasil jugarán desde esa instancia, a la que también accederán los cuatro equipos que salgan eliminados en la tercera fase previa de la Copa Libertadores.

Lea también: Cristiano Ronaldo enciende las alarmas con lesión a 100 días del Mundial

Cabe recordar que la final de la Copa Sudamericana 2026 se disputará el 21 de noviembre en Barranquilla, siendo la primera vez que Colombia acoge una final a partido único desde que se instauró este tipo de definición del torneo en 2019.

Hora y canal de TV para ver EN VIVO Academia Puerto Cabello vs. Monagas

El partido correspondiente a uno de los cruces de la fase previa de la Copa Sudamericana 2026 se llevará a cabo este martes 3 de marzo a partir de las 7:30 p.m. en Colombia (8:30 p.m. en Venezuela), duelo que se podrá ver en este país y toda Latinoamérica por ESPN y Disney+.

En Venezuela también se podrá ver por inter, en México y países de Centroamérica se podrá disfrutar del compromiso por la plataforma en ‘streaming’ de Disney+, mientras que en los Estados Unidos se tendrá que sintonizar Fanatiz USA, fuboTV, beIN SPORTS y fubo Latino.

Más horarios para ver el partido:

Colombia, Perú y Ecuador: 19:30 horas

Chile, Venezuela, Bolivia y Paraguay: 20:30 horas

Argentina, Uruguay y Brasil: 21:30 horas

ET Estados Unidos: 19:30 horas

PT Estados Unidos: 16:30 horas.