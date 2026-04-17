¿Qué equipos juegan en la inauguración del Mundial 2026?

Cada vez falta menos para el inicio del Mundial 2026 que presentará varios cambios como lo son las tres sedes y el aumento de partidos y cupos.

Ahora, México, Estados Unidos y Canadá serán las sedes de la Copa del Mundo y lo cierto es que el juego inaugural será en el mítico Estadio Azteca de la Ciudad de México.

La inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 ya tiene duelo confirmado, y además trae una poderosa carga simbólica. El partido que abrirá el torneo será entre Selección de México y Selección de Sudáfrica, el 11 de junio en el Estadio Azteca.

Lea también Luis Díaz se lleva a los millonarios refuerzos del Liverpool: impresionante estadística

No será un cruce cualquiera. Será, además, una reedición del partido inaugural del Mundial de 2010, cuando ambas selecciones empataron en Johannesburgo en un encuentro que quedó marcado por el histórico gol de Siphiwe Tshabalala. Dieciséis años después, la historia vuelve a ponerlos frente a frente, esta vez en suelo mexicano.

La elección refuerza el peso histórico del Azteca, que se convertirá en el primer estadio en albergar tres partidos inaugurales de una Copa del Mundo, tras haberlo hecho en 1970 y 1986. Pero también potencia el atractivo deportivo del estreno: México abrirá en casa, con la presión y la ilusión de ser anfitrión, mientras Sudáfrica buscará volver a convertirse en protagonista desde el primer día.

Como suele ocurrir con los partidos inaugurales, no solo estarán en juego tres puntos. Habrá una carga emocional distinta, una atención global absoluta y el simbolismo de poner en marcha el Mundial más grande de la historia, con 48 selecciones y 104 partidos.