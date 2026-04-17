Iván Scarpeta, de Santa Fe, le envió tajante mensaje a la esposa de Juan Daniel Roa

Un nuevo episodio extradeportivo sacude el entorno de Independiente Santa Fe, luego de que el defensor Iván Scarpeta reaccionara públicamente a un comentario de Ángela Gordon, esposa del histórico jugador Juan Daniel Roa.

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La situación se originó a partir de un video publicado por Gordon en redes sociales, donde ha venido generando contenido en el que cuestiona el presente deportivo del equipo cardenal.

En una de esas publicaciones, la creadora escribió una frase que no pasó desapercibida: “Aquí extrañando a mi ex… ex Santa Fe que ganaba absolutamente todo”, en referencia al rendimiento actual del club frente a épocas pasadas.

El mensaje generó múltiples reacciones entre los aficionados, pero también llegó hasta el interior del plantel, y Scarpeta alzó la voz en señal de desacuerdo.

El defensor central compartió el contenido en sus redes sociales y publicó un mensaje directo: “Todo el que no crea, que vaya con Dios. No estamos pa’ malas vibras”, dejando clara su postura frente a este tipo de críticas.

La publicación de Ángela Gordon que respondió Iván Scarpeta

La respuesta del futbolista ha tenido amplio eco, especialmente en la red social X (antes Twitter), donde una parte importante de la hinchada ha respaldado su reacción y su llamado a mantener la unión en el grupo.

Scarpeta es uno de los jugadores que goza de buena aceptación entre los aficionados de Santa Fe, ya que ha demostrado compromiso y sentido de pertenencia cada vez que tiene la oportunidad de jugar.

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Por su parte, Juan Daniel Roa continúa siendo un referente reciente del club, tras haber conseguido ocho títulos y convertirse en uno de los jugadores con más partidos disputados en la historia de la institución.

Sin embargo, en medio del complicado presente deportivo, varios hinchas han manifestado su inconformidad con el contenido de Gordon, considerando que las críticas públicas hacia el equipo no contribuyen en un momento en el que Santa Fe lucha por avanzar tanto en la Liga BetPlay como en la Copa Libertadores.