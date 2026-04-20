¿Qué jugador ha disputado más Mundiales?

Sin duda, todos los futbolistas sueñan con jugar un Mundial y construir historia con su país, por lo que son muy pocas las leyendas que logran disputar varios torneos de esta categoría.

El número récord de Mundiales disputados es de cinco y varias figuras se quedaron en este escalón, aunque lo cierto es que México, Estados Unidos y Canadá marcarán historia al ser sede del sexto Mundial de Messi y Cristiano Ronaldo.

Lea también Millonarios lanzó petición a la Comisión Arbitral por penal a Falcao en el clásico: esto señalan

Jugadores con cinco Mundiales

El caso más emblemático es el del mexicano Antonio Carbajal, quien fue el primero en alcanzar esta marca histórica al disputar los mundiales entre 1950 y 1966. Décadas más tarde, su compatriota Rafael Márquez igualó la hazaña, jugando desde 2002 hasta 2018, además de convertirse en un referente y capitán de su selección.

Otro nombre destacado es el del alemán Lothar Matthäus, quien no solo jugó cinco mundiales entre 1982 y 1998, sino que también ostentó durante años el récord de más partidos disputados en la competición.

Lea también Santa Fe se metió a los 8 de la Liga Betplay tras goleada a Cúcuta

En tiempos más recientes, dos leyendas contemporáneas se sumaron a esta lista: el argentino Lionel Messi y el portugués Cristiano Ronaldo, quienes alcanzaron su quinta participación en Catar 2022, consolidando carreras marcadas por la longevidad y la élite competitiva.

A ellos se suma el italiano Gianluigi Buffon, quien, aunque fue convocado en cinco mundiales (1998–2014), no tuvo minutos en su primera participación, pero igualmente es reconocido por su permanencia en la élite durante casi dos décadas.

Estos futbolistas representan más que números: son símbolos de disciplina, adaptación y vigencia. En un torneo donde el margen de error es mínimo y la competencia es feroz, mantenerse durante cinco ciclos mundialistas es una hazaña que los coloca en un lugar privilegiado en la historia del fútbol.

Con el paso del tiempo, nuevas figuras buscarán igualar o superar este récord, pero por ahora, estos nombres siguen siendo sinónimo de resistencia y grandeza en la Copa del Mundo.