Vincent Kompany, director técnico del Bayern Múnich de Alemania, tomó una última decisión con el extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda. La postura es oficial.



El exjugador del Porto de Portugal y Liverpool de la Premier League de Inglaterra fue elegido para ser titular este sábado 25 de abril en el Mainz 05 vs. Bayern Múnich por la jornada número 31 de la Bundesliga.

Un once suplente

El once inicialista, con excepción de Aleksandar Pavlović y Luis Díaz, es suplente. En la previa se pensaba que el cafetero tendría también descanso, esto teniendo en cuenta que es uno de los jugadores más importantes del plantel. Kompany, antes del juego, reveló que se iban a presentar cambios.



“El partido contra el Mainz no es un ensayo, sino un partido de la Bundesliga. Queremos los tres puntos. Creo que Urs Fischer haría lo mismo en mi posición: podría haber cambios en cuanto a la gestión de la carga. Lo importante es que estemos preparados para dar lo mejor de nosotros”, manifestó en conferencia de prensa.

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Que a Lucho no le ocurra nada

Se espera que Luis Fernando no sufra ningún problema físico en el partido en cuestión, esto pensando en las semifinales de la Uefa Champions League ante PSG de Francia y en la misma Selección Colombia de Mayores de cara al Mundial FIFA 2026. En la conferencia, el DT también hizo referencia a la lesión, por ejemplo, de Lennart Karl.



“La condición física y las lesiones son parte del fútbol profesional; una lesión en noviembre no es lo mismo que en mayo o abril. Lennart Karl tiene una lesión en el muslo; no podrá estar disponible. Con las lesiones musculares es diferente que con los dolores, que son parte del fútbol. Pero con las lesiones musculares hay un protocolo; quizás se pueda adelantar dos días, si todo va bien. Pero no se pueden esperar milagros”, dijo.

Las decisiones

“Puedo tomar decisiones razonablemente buenas, sin ignorar el gran objetivo, pero tampoco tener miedo de traer a jugadores frescos que empujen en la batalla. Eso no es diferente a toda la temporada; así ha sido la mentalidad toda la temporada. No vamos a cambiar eso ahora”, sentenció, entre otras cosas más.