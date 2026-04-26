¿Qué partido del Mundial jugará Colombia en Estados Unidos?

El Mundial del 2026 contará con tres sedes por primera vez en su historia, México, Estados Unidos y Canadá y sin duda, el regreso de Colombia a la cita orbital ha creado mucha expectativa por su compromiso en Estados Unidos.

El combinado nacional, que buscará ser protagonista en la cita orbital, tendrá un calendario exigente y estratégico. Tras disputar sus primeros compromisos en suelo mexicano, Colombia viajará a Estados Unidos para afrontar un duelo clave en la fase de grupos, que podría definir su clasificación a la siguiente ronda.

El partido se jugará en el Hard Rock Stadium de Miami, uno de los estadios más modernos y versátiles del continente. Con capacidad superior a los 60.000 espectadores, este recinto no solo es casa de grandes eventos deportivos, sino también de espectáculos internacionales que lo posicionan como uno de los epicentros del entretenimiento en Norteamérica.

Para Colombia, jugar en Miami no será como hacerlo en territorio completamente ajeno. La ciudad cuenta con una fuerte presencia de comunidad latinoamericana, y en particular colombiana, lo que garantiza un ambiente favorable en las tribunas. No sería extraño ver el estadio teñido de amarillo, azul y rojo, replicando el apoyo que históricamente ha acompañado al equipo.

Un rival de peso

El encuentro en Miami tendrá un ingrediente adicional: el rival será Portugal, una selección europea de alto nivel que suele ser protagonista en los torneos internacionales. Este enfrentamiento, programado como cierre de la fase de grupos, podría ser determinante para definir el futuro de ambos equipos en la competencia.

La Copa del Mundo de 2026 marcará un antes y un después en la historia del fútbol. Organizada conjuntamente por Estados Unidos, México y Canadá, será la primera edición con 48 selecciones, ampliando las oportunidades para equipos de todo el planeta.

Este nuevo formato también implica una logística más compleja, con selecciones desplazándose entre países y ciudades en distancias considerables. En ese contexto, la planificación será clave para el rendimiento deportivo, y cada sede tendrá un impacto directo en el desarrollo del torneo.