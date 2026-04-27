¿Qué partidos del Mundial se jugarán en la Ciudad de México?

La Ciudad de México será uno de los grandes escenarios del Mundial 2026, al albergar cinco partidos en el histórico Estadio Azteca, un recinto que volverá a colocarse en el centro del fútbol mundial.

Vale la pena resaltar que el Mundial del 2026 tendrá como sede a México, Estados Unidos y Canadá por lo que los compromisos se dividieron entre los tres países pero Estados Unidos contará con la mayor cuota de enfrentamientos.

Lea también Millonarios tiene nuevo problema: cuentas para clasificar a los playoffs de la Liga BetPlay

El torneo comenzará precisamente en este estadio el 11 de junio de 2026, con el partido inaugural entre México y Sudáfrica. Este encuentro tendrá un valor simbólico especial, ya que el Azteca se convertirá en el primer estadio en la historia en albergar tres inauguraciones de una Copa del Mundo.

En la fase de grupos, la actividad continuará con dos encuentros más en la capital mexicana. El 17 de junio, Colombia se enfrentará a Uzbekistán en un duelo clave dentro de su grupo, mientras que el 24 de junio México volverá a jugar ante República Checa proveniente del repechaje, en un partido que podría ser determinante para su clasificación.

Más adelante, el protagonismo de Ciudad de México se mantendrá en la fase eliminatoria. El 30 de junio, el Estadio Azteca será sede de un partido de dieciseisavos de final, con el primero del Grupo A enfrentando a uno de los mejores terceros del torneo. Posteriormente, el 5 de julio, el escenario recibirá un compromiso de octavos de final, donde la exigencia competitiva será aún mayor.

De esta manera, la capital mexicana no solo albergará el inicio del Mundial, sino también encuentros decisivos en el camino hacia el título. Con su historia, capacidad y ambiente, el Estadio Azteca volverá a ser uno de los puntos más importantes del campeonato.