¿Lorenzo lo llevará al Mundial? Fue figura con su equipo y marcó doblete

Por la jornada número 13 del Brasileirao, este domingo 26 de abril, se enfrentaron Athletico Paranaense y Clube Vitória. El compromiso se llevó a cabo en el Mário Celso Petraglia o Ligga Arena, que tuvo una buena presencia de hinchas.



Paranaense terminó ganando 3 goles a 1 y el centro delantero colombiano Kevin Viveros marcó un doblete. El atacante cafetero fue la gran figura de su escuadra. El equipo es quinto del torneo con 22 puntos.

Prensa brasileña

“Renê abrió el marcador para Leão en el minuto 21 de la primera parte. Furacão empató en el minuto 33, con un penalti convertido por Viveros. En la recta final del partido, el número 9 del equipo local dio la vuelta al marcador en el minuto 46, y Luiz Gustavo marcó el tercero en el 52 para sellar la victoria del Atlético”, señaló Ge Globo tras el juego.



Kevin Viveros viene siendo figura en su club hace un buen tiempo y por esto hay muchos hinchas de la Selección Colombia de Mayores que piden que el argentino Néstor Lorenzo, director técnico de la tricolor, le dé una oportunidad.

Lea también Álvaro Angulo destapa la razón por la que Néstor Lorenzo lo debe llevar al Mundial

¿Lorenzo lleva a Viveros al Mundial?

Como el exjugador de Atlético Nacional de Medellín no ha sido parte del proceso reciente de Lorenzo en el combinado patrio, es muy poco probable que sea convocado a la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a realizar en Estados Unidos, Canadá y México.



A pesar de esto, por su buen rendimiento, los que lo piden para la tricolor hacen fuerza para que se dé la posibilidad de que el jugador sea convocado para disputar la máxima fiesta del deporte rey.

Los delanteros que irían a la Copa

Los delanteros que serían convocados por Néstor Lorenzo al Mundial de la FIFA serían Jhon Córdoba, Rafael Santos Borré y Luis Javier Suárez. Es posible que en la pelea se meta Juan Camilo Hernández.



Falta poco para conocer la lista final de convocados de la Selección Colombia de Mayores para la Copa del Mundo 2026. Una vez se haga oficial, se van a conocer los atacantes que estarán en el torneo.