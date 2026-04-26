¿Qué selección ganó el primer Mundial?

Cada vez falta menos para el inicio de la Copa del Mundo que se vivirá en México, Estados Unidos y Canadá en lo que será el máximo evento del deporte.

Sin duda, muchos aficionados inician a cuestionarse sobre la historia de los Mundiales y una de las principales dudas es sobre el primer campeón de este certamen.

¿Quién ganó el primer Mundial de la FIFA?

El fútbol mundial vivía un momento decisivo. Por primera vez, la FIFA organizaba un torneo para definir a la mejor selección del planeta. El escenario elegido fue Uruguay, que no solo oficiaba como anfitrión, sino que también se perfilaba como uno de los grandes favoritos.

El certamen reunió a 13 selecciones, en una época en la que viajar entre continentes era toda una odisea. Aun así, el entusiasmo pudo más que las distancias y el balón comenzó a rodar en lo que sería el inicio de la competencia más importante del fútbol.

La gran final se disputó el 30 de julio en el emblemático Estadio Centenario. Allí, ante una multitud, Uruguay y Argentina protagonizaron el primer duelo decisivo en la historia de los mundiales.

El partido fue intenso desde el inicio. Argentina logró adelantarse, pero el conjunto local reaccionó con carácter. Impulsados por su gente y liderados por su capitán, José Nasazzi, los uruguayos dieron vuelta el marcador para sellar un 4-2 que quedaría grabado para siempre.

Con ese triunfo, Uruguay se convirtió en el primer campeón del mundo, inaugurando un legado que hoy sigue vigente. Aquella jornada no solo consagró a un equipo, sino que marcó el comienzo de una tradición que, décadas después, continúa paralizando al planeta.