"Perder un clásico da rabia": David González, tras la derrota de América ante Cali

América sufrió una dura derrota en la fecha 18 de la Liga BetPlay al caer 0-1 en su visita a Deportivo Cali en una nueva edición del clásico del Valle del Cauca.

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Con la derrota, el equipo 'escarlata' quedó con 30 puntos, ya con un lugar asegurado en los playoffs, mientras que el 'azucarero' se metió al grupo de los ocho al llegar a 26 unidades.

Perder un clásico va a ser duro

En rueda de prensa posterior al partido, David González reconoció que perder un clásico "siempre será duro", pero al mismo tiempo aseguró que América debe levantar cabeza y pensar en su próximo partido, que será contra Tigre por la fecha 3 de la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana.

"Perder un clásico siempre va a ser duro, siempre va dar rabia, pero en este momento tenemos que enfocarnos en lo que viene, en el partido entre semana, en seguir adelante en el torneo internacional y en las finales que ya estamos clasificados", afirmó.

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Manejo de cargas en jugadores

González también explicó que quiso cuidar la condición física del delantero Tomás Ángel y Jan Lucumó para evitar lesiones.

Ángel y Lucumí fueron titulares, pero el entrenador los sustituyó en el segundo tiempo.

"Se debe a las cargas y minutos. No hay que olvidar que Tomás llegó después del resto y tiene una carga alta. Hay que manejarlo para lo que viene. Lucumí viene con algunos dolores y no lo podemos exigir más de 60 o 70 minutos", dijo.

Próximos partidos de América

Después de perder el clásico con Deportivo Cali, América continuará su actividad en la fase de grupos de la Copa Conmebol Sudamericana visitando este jueves 30 de abril a Tigre de Argentina en la tercera fecha del grupo A.

El duelo contra el equipo argentino está programado para tener su pitazo inicial a partir de las 7:00 de la noche, horario colombiano.

Posteriormente, América recibirá a Deportivo Pereira en la fecha 19 de la Liga BetPlay.