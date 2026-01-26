[Video] Santos Borré está desatado: otro doblete en el clásico ante Gremio

En el marco de la fecha 5 en la fase de grupos de la presente edición del Campeonato Gaúcho, Internacional de Porto Alegre se impuso 4-2 ante Gremio con doblete del colombiano Rafael Santos Borré, además, Johan Carbonero también se destacó en el partido con dos asistencias.

Se disputó la edición 449 de este clásico del fútbol brasileño denominado ‘Gre-Nal’, donde Gremio empezó de buena forma el partido abriendo el marcador apenas a los 5 minutos con gol de Francis Amuzu, sin embargo, el empate llegó con un autogol de Marcos Rocha.

Doblete de Santos Borré en el clásico ante Gremio

El delantero barranquillero de 30 años ha empezado el 2026 de manera inmejorable, pues ha vuelto a reportarse con un doblete con su club, esta vez frente a un rival de categoría para darle el triunfo a Internacional y el actual liderato en el Grupo A del Campeonato Gaúcho.

Primero anotó de cabeza tras un buen centro de Johan Carbonero, colocando el 2-2 luego de que Gremio se fuera nuevamente adelante en el marcador al inicio del segundo tiempo.

Apenas dos minutos después, Santos Borré anotó su doblete con un remate de primera intención tras una asistencia entre líneas por parte de Alan Patrick, mientras que, sobre los 82 minutos de juego, Alexandro Bernabei puso el 4-2 final tras un nuevo pase de Carbonero.

Los delanteros colombianos que compiten por ir al Mundial 2026

Es un buen comienzo de año para Santos Borré, sin embargo, el delantero barranquillero debe seguir así para estar en el radar de Néstor Lorenzo y considerarlo por encima de otros atacantes que también quiere ir al Mundial 2026 con la Selección Colombia.

Jugadores como Jhon Córdoba, Jhon Jáder Durán, Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, Luis Javier Suárez y otros con menos chances, pero que podrían ser considerados si presentan un alto nivel, como el caso de Hugo Rodallega, Dayro Moreno y Radamel Falcao.