¿Luis Díaz es la clave de Bayern Múnich Vs PSG en Champions?

Bayern Múnich, con el colombiano Luis Fernando Díaz, enfrenta este miércoles 6 de mayo a París Saint Germain en el Allianz Arena en el partido de vuelta de la ronda semifinal de la UEFA Champions League.

El gigante alemán afrontará el duelo con el objetivo de remontar un marcador adverso de 4-5, que se registró en el duelo de ida llevado a cabo en París.

Lea también El poderoso antecedente del Bayern en semifinales de Champions que ilusiona a Lucho Díaz

¿Es Lucho Díaz la clave de Bayern Múnich?

En la previa del partido, el colombiano Luis Fernando Díaz ha sido destacado por el rendimiento demostrado con la camiseta de Bayern Múnich en la temporada 2025/2026 y especialmente en la Champions League.

Díaz ha disputado 11 partidos, todos como titular, en el certamen más importantes de clubes de Europa.

El colombiano registra un total de 897 minutos en cancha con siete goles y tres asistencias.

Adicionalmente, Lucho se ha destacado por haber marcado en los últimos cuatro partidos que ha jugado Bayern Múnich en el certamen.

Díaz hizo dos asistencias y anotó un gol en la serie de octavos de final frente a Atalanta. Además, le marcó en dos oportunidades a Real Madrid en cuartos de final y celebró contra PSG en el duelo de ida de la semifinal.

El rendimiento de Luis Díaz lo ponen como uno de los hombres clave dde Bayern Múnich en su objetivo de llevar a la final de la Champions League.

Bayern Múnich Vs PSG EN VIVO por La Fm y Deportes RCN

El partido entre Bayern Múnich contra París Saint Germain por la vuelta de las semifinales de la UEFA Champions League se podrá seguir EN VIVO ONLINE por la señal de LA FM y de DeportesRCN.