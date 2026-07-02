Queiroz recordó su etapa en Colombia antes de enfrentarlo: “Pasaban cosas extrañas”

Quedan menos de 24 horas para que se lleve a cabo el partido entre Colombia y Ghana en la Copa del Mundo 2026. Los colombianos llegaron a esta instancia de los dieciseisavos de final líderes con siete unidades, mientras que los africanos fueron terceros con cuatro puntos.

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Este duelo será atractivo, no solo en el papel por ser la primera vez que las dos selecciones se verán las caras, sino que también toma mucha importancia el cruce entre Carlos Queiroz, entrenador portugués que actualmente dirige a la selección de Ghana.

En la rueda de prensa previa para el duelo ante Colombia, Carlos Queiroz dio sus impresiones acerca de este encuentro, no sin antes, recordar su experiencia en suelo sudamericano admitiendo que pasaron cosas extrañas en medio de una época complicada por el COVID-19. Además, expuso que esta selección de Néstor Lorenzo le recuerda bastante a su etapa en la Copa América 2019.

“PASABAN COSAS EXTRAÑAS”; CARLOS QUEIROZ RECORDÓ SU ETAPA EN COLOMBIA

Carlos Queiroz tendrá que superar a su anterior selección después de una gestión que acabó de manera prematura. Pues, el portugués había llegado al seleccionado cafetero en 2019 y apenas pudo dirigir algunos meses. El mayor recuerdo fue una buena imagen en la Copa América 2019, pero en Eliminatorias no pudo.

En la tercera y cuarta fecha se produjo la salida del entrenador portugués tras el 0-3 en Barranquilla contra Uruguay y la caída histórica ante Ecuador de 6-1. Una vez regresaron a Colombia, la Federación Colombiana de Fútbol tomó la medida de cortar el vínculo del luso.

Más allá de ello, en la rueda de prensa seis años después, Carlos Queiroz indicó que sucedían muchas cosas raras en el momento que tomó las riendas de Colombia, “lo que puedo decir del pasado es que disfruté mucho, me encantó y ha sido un honor trabajar en Colombia. Ustedes recuerdan que, el tiempo en el que empezaron aquellas Eliminatorias para la Copa del Mundo, no estábamos listos para jugar, era tiempo de COVID, fue un tiempo difícil para todos. Todos los días pasaban cosas extrañas durante los entrenamientos y en la preparación”.

Además, recordó el fallecimiento del entrenador de arqueros con el que llegó, Des McAleenan, “aprovecho para recordar que yo y el equipo técnico que estaba trabajando en Colombia intentamos hacer lo mejor, en una situación muy difícil y aprovecho para recordar que, trabajando en Colombia, nuestro entrenador de porteros murió (Des McAleenan) con los daños del covid-19, después de una depresión muy grande se quedó solo en Bogotá 21 días encerrado en el cuarto, sin apoyo.

Hoy tengo la obligación de recordar y mañana juntos poder celebrar la vida. Recordarle a la FCF que tiene una oportunidad de reparar lo que ha pasado con Des McAleenan y su familia y nada más, más que eso ha sido un privilegio y un honor trabajar en Colombia. En un partido como estos hay que celebrar la vida porque es lo más importante”.

“ME RECUERDA A MI COLOMBIA DEL 2019”; CARLOS QUEIROZ SOBRE EL EQUIPO DE NÉSTOR LORENZO

El entrenador portugués recordó su etapa en Colombia durante la Copa América en la que arrancó de muy buena manera y terminó eliminado con Chile, “es también nuestra obligación estudiar la Colombia de hoy, no la de ayer, estamos enterados de todas las cualidades de los jugadores que están en este momento, el equipo me recuerda un poco a mi Colombia de Copa América, es un buen equipo, pero nosotros también tenemos jugadores con mucha calidad y un equipo muy fuerte, con determinación”.

Estudiando las fortalezas de Colombia, Carlos Queiroz afirmó que ya tiene la clave para enfrentar al seleccionado sudamericano, “lo que tenemos que hacer es jugar con nuestro estilo, con nuestras fuerzas positivas contra los puntos negativos de Colombia, no hay equipos perfectos, Colombia no es perfecta, son un gran equipo.

Mañana es un partido en donde no hay margen de errores, no hay mañana, todo tenemos que hacerlo durante 90 minutos o 120 de extra tiempo. No hay que especular mucho, es un gran partido de fútbol. Es todo para el ganador y nada para el perdedor. La presión de un partido como este no es problema, es un privilegio. Vamos a disfrutar y así construir el resultado que queremos”.

¿DISTANCIAMIENTO CON LOS JUGADORES DE COLOMBIA?

No salió de la mejor forma de la Selección Colombia, pero dejó claro que tuvo que lidiar con un momento difícil en esa etapa, “digo algo que ha pasado y es que disfruté mucho y ha sido un honor trabajar en Colombia. El tiempo que pasamos para jugar las Eliminatorias no estábamos listos para jugar en tiempo de Covid-19, ha sido un tiempo muy difícil para todos, todos los días pasaban cosas extrañas durante los entrenamientos y la preparación”.

Finalizó describiendo su relación con James, “no sé cuáles son las fuentes que tienes que no ha conectado conmigo, es una situación que tienes que hablar con él, no conmigo. Mi trabajo como entrenador es sacar lo mejor de todos los jugadores en la cancha. Si lo están haciendo bien en la cancha, ese es mi trabajo y lo que quiero de todos.

No tengo una posición diferente para uno o para otro, todos los jugadores tienen que trabajar para el equipo, tienen que jugar bien, tienen que entrenar bien y después las decisiones vienen para el partido. El comentario que haces me sorprende, porque entonces seguro tienes informaciones internas o personales que no tengo”.