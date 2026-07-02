Selección Colombia: declaraciones de Lorenzo antes del partido contra Ghana

Queda poco más de 24 horas para que la Selección Colombia afronte los dieciseisavos de final del Mundial 2026 en Estados Unidos, Canadá y México. Tras la fase de grupos que clasificó como líder de su zona ante Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, le tocará otro rival africano en el camino.

Su contrincante será nada más ni nada menos que Ghana que ya sabe lo que es pasar a octavos de final y a cuartos de final en 2010 enfrentando a selecciones sudamericanas como Uruguay sin tener la suerte deseada. Este será un duro rival y así lo reconoció Néstor Lorenzo en la rueda de prensa previa al partido.

Lea también Ghana cuenta con desventaja vs Colombia: así le ha ido contra sudamericanos en Mundiales

Este jueves 2 de julio, Néstor Lorenzo habló sobre lo que se juega Colombia, la posible titular y otras dudas acerca de lo que será el encuentro contra Ghana en el Arrowhead Stadium de Kansas City a partir de las 8:30 de la noche en horario colombiano.

DIFERENCIAS DE GHANA CON CONGO: “TIENEN UNA ESTRUCTURA PARECIDA”

La Selección Colombia tendrá que enfrentar a Ghana, una escuadra que todavía no ha enfrentado en la historia. Esta será la primera vez en la que se cruzan ambas selecciones. Así como también fue la primera ocasión en la que se midieron con la República Democrática del Congo.

Esa selección africana complicó a Colombia por el bloque bajo y por la actuación de Lionel Mpasi salvando de todo. Néstor Lorenzo afirmó que, aunque tienen estructuras parecidas, será un rival muy duro, “tienen una estructura parecida, pero más allá del sistema que utilice un entrenador y un equipo, hay características de jugadores que marcan la calidad o la diferencia. Ghana tiene un gran equipo con jugadores de primer nivel y va a ser un partido duro”.

EL MUNDIAL DE LUIS DÍAZ: “SIEMPRE ESPÉRAMOS QUE APAREZCA EN TODOS LOS PARTIDOS”

En este Mundial, Luis Díaz no ha sido ese jugador vital que ha tenido la Selección Colombia en varias oportunidades. No deja de ser desequilibrante en sus actuaciones, pero apenas lleva un gol y una asistencia en tres partidos disputados. Podría ser crucial para ganarle al bloque bajo de Ghana.

Néstor Lorenzo, de igual manera valoró con buenos ojos el Mundial de Luis Díaz, “Lucho es un jugador desequilibrante que siempre esperamos que aparezca en todos los partidos. Le anularon goles y no encontró la fortuna en los goles que por poquito lo encontraron adelantado, un foul que fue dudoso y ojalá que mañana pueda ser figura. Siempre está la expectativa en él por el jugador que es”.

¿COLOMBIA LLEGA COMO FAVORITO EN EL MUNDIAL?

Luis de la Fuente habló en la rueda de prensa previa al partido contra Austria sobre el favoritismo en los Mundiales y eligió a Colombia como una de las selecciones candidatas para conseguir el título o llegar lejos en este torneo. Néstor Lorenzo se refirió a ese detalle del entrenador español.

El argentino afirmó, “es un elogio del profesor de la Fuente, se lo agradezco. Prefiero no estar en ese sitio de favorito, pero el equipo se ha hecho cargo de las situaciones, el equipo lo ha hecho. Eso muestra un crecimiento de parte de Colombia en ese sentido. Salvo contra Portugal, los otros partidos y los amistosos previos nos decían que teníamos que ser favoritos. El equipo ha aprendido a jugar con ese peso y la línea es muy finita entre quién pasa y quién no pasa”.

LAS VARIANTES DE COLOMBIA EN DIECISEISAVOS DE FINAL

Aunque no ha cambiado mucho el esquema de la Selección Colombia en estos tres partidos de la fase de grupos, las variantes que ha tenido en formación y en el trámite del partido también ha dado de qué hablar en la gestión de Néstor Lorenzo a lo largo de este Mundial.

Lea también Lorenzo confirmó si Montero reemplazará a Camilo Vargas si hay penales

Sobre esos momentos de los partidos, el entrenador argentino afirmó, “la calidad del equipo la marcan los jugadores con su versatilidad, con sus funciones y poder cumplir la función defensiva y cuando se tiene el balón. Desde ese punto de vista hemos crecido y queremos seguir creciendo. Ojalá mañana sea un paso más hacia adelante y podamos pasar a octavos de final”.

ALINEACIÓN PROBABLE DE COLOMBIA: “NUNCA LES VOY A DECIR, TODAVÍA NO LO SABEN LOS JUGADORES”

En el partido ante Portugal, Néstor Lorenzo cambió los laterales con el ingreso de Déiver Machado por encima de Johan Mojica y Santiago Arias en lugar de Daniel Muñoz. La pregunta es si van a volver en este duelo de dieciseisavos de final o si habrá variantes.

Ante esto, Lorenzo explicó que, “siempre preguntan por jugadores y formaciones. No les voy a decir si ni siquiera lo saben los jugadores. Estoy tranquilo porque tengo cuatro laterales de primer nivel y que cualquiera puede jugar y cumplir la misma función. No hay diferencia con la función que uno le pide a los jugadores. Muy contento de que lo hayan hecho muy bien. Veremos mañana”.

PRIORIDAD EN EL DESCANSO PARA LOS JUGADORES

El físico es un detalle importante en estos dieciseisavos de final. Néstor Lorenzo explicó que, “el descanso y la recuperación va primero. El campeonato empieza a ser denso desde lo físico por cambios de horarios, por los protocolos, cambias de ciudad, de hotel, de estadio y esto empieza a ser agotador. Hay que preservar la integridad para mañana”.

El plan para enfrentar a Ghana que tiene un equipo muy defensivo, Néstor Lorenzo afirmó que, “no es fácil con un equipo de laterales que atacan como nosotros. Hay que prestar atención a las vigilancias porque vamos a estar en algún momento con poca gente resguardando la defensa. Eso ya se ha hablado y se está trabajando”.

EL APRENDIZAJE DE LOS TRES PARTIDOS DE LA FASE DE GRUPOS

Clasificar líderes es importante y puede ser esencial para llegar con más aire en los siguientes compromisos, “lo que aprendimos fue un poco lo que veníamos predicando. Ningún partido es fácil, los detalles son importantes y en esto debemos mejorar para lo que queremos lograr. Lo primero es pasar el partido de mañana”.

Lea también Nómina titular que pondría Lorenzo para enfrentar a Ghana

Se refirió a los consejos de su madre, “pasa también con los jugadores también. Son los mismos detalles y los tips que uno les da. Mi madre no me ha dado tips específicos para este partido, pero siempre está acompañando con amor”.

¿INGRESAR A ÁLVARO MONTERO POR SI HAY PENALES?

Una de las posibilidades en este partido puede ser nada más ni nada menos que los lanzamientos desde el punto penal. Camilo Vargas es especialista, pero la altura de Álvaro Montero puede ser importante en una tanda de penales. ¿Néstor Lorenzo cambiaría de arquero en dado caso?

Lea también El último once de Queiroz con Colombia: solo seis siguen siendo titulares

El entrenador argentino dejó claro que, “tenemos dos arqueros muy buenos en esa instancia. Vargas tiene un récord de atajar penales y por eso creo que no lo vería si es por ese tema”.

MEJORAS EN EL FÚTBOL POR LAS NUEVAS REGLAMENTACIONES

Para este Mundial la IFAB decretó algunas nuevas reglamentaciones para mantener el tiempo y no perder minutos en aspectos como faltas, saques de bandas, o de meta. Sobre esto, Néstor Lorenzo indicó que, “creo que la mejor es la de los jugadores atendidos en el campo de juego. Ha sido efectivo. El otro día nos cobraron el saque lateral de Santiago Arias y el árbitro empieza a contar antes de que Santiago agarre el balón. Le saqué la foto”.