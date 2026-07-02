Lorenzo le responde al DT de España: ¿Colombia es candidato a ganar el Mundial?

Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, habló este jueves en rueda de prensa previo al compromiso que disputará el equipo nacional contra Ghana por los dieciseisavos de final de la Copa del Mundo.

A Lorenzo se le consultó sobre el favoritismo que le impuso a la Selección Colombia Luis de la Fuente, entrenador de España, que aseguró que el equipo colombiano es "candidato para ganar el Mundial".

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"Una de las dos derrotas que sufrimos fue contra Colombia. La verdad es que Colombia, si no la he metido en la relación de candidatas, la meto ahora, porque tiene un nivel altísimo, unos futbolistas fantásticos, muy fuertes físicamente, muy rápidos y con una capacidad futbolísticas de calidad técnica muy alta; basta con ver la delantera que tiene. Es una grandísima selección", había manifestado De La Fuente.

Lorenzo respondió

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Néstor Lorenzo quiso quitarle presión a lo dicho por el director técnico de la selección de España y prefirió exaltar la respuesta que ha recibido por parte de sus jugadores.

"Prefiero no estar en el sitio de selección favorita. Cada que nos ha tocado nos hemos hecho cargo. Eso muestra el crecimiento por parte de Colombia. El equipo ha aprendido a jugar con ese peso. Todavía quedan excelentes selecciones en el Mundial, la línea es muy fina entre quién pasa y quién no", dijo.

El nivel de Luis Díaz

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El técnico de Colombia también defendió lo que ha hecho Luis Fernando Díaz en la Copa del Mundo al asegurar que sí ha sido importante.

"Luis Díaz ha sido desequilibrante. Esperamos que aparezca, aunque ya ha aparecido con jugadas y le han anulado goles. No tuvo la fortuna ya que por poco estuvo adelantado, Lucho ha tenido buenos partidos. Ojalá haga gol el día de mañana, pueda convertir y sea figura", afirmó.