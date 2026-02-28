La designación del brasileño Wilton Sampaio para dirigir el duelo entre Millonarios y Atlético Nacional por Copa Sudamericana ha generado expectativa, no solo por la magnitud del partido, sino por el perfil internacional del juez.

Sampaio, árbitro FIFA desde 2013, cuenta con una amplia trayectoria en torneos de alto nivel, incluyendo Copas del Mundo, Copa Libertadores y Eliminatorias sudamericanas.

Su experiencia reciente incluye partidos de la Selección Colombia, como el recordado compromiso ante Venezuela, donde el equipo cafetero firmó una contundente actuación.

"Es un árbitro que deja jugar": Sampaio, designado por Conmebol para pitar Nacional vs. Millonarios

Precisamente sobre su estilo, el analista arbitral José Borda entregó detalles en entrevista, destacando su perfil moderno y su tendencia a favorecer la continuidad del juego. “Es un árbitro que deja jugar, que no corta por nimiedades. Tiene un estilo de arbitraje europeo”, explicó, resaltando una de las principales características del brasileño.

Borda también subrayó su recorrido internacional, incluso con participaciones en torneos organizados por la UEFA, lo que refuerza su reputación fuera de Sudamérica. En ese sentido, consideró que su designación ofrece garantías para un partido de alto voltaje como el que protagonizarán azules y verdolagas.

Millonarios y Nacional se preparan para un duelo clave en la temporada, la figura de Sampaio, acostumbrada a escenarios de máxima exigencia, será determinante en el desarrollo del compromiso.