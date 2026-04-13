¿Quién es el favorito para el Mundial de 2026?

A pocos meses de la Copa Mundial de la FIFA 2026, el mapa de favoritos empieza a tomar forma. Como suele ocurrir en la previa de cada torneo, el título parece estar reservado para un grupo selecto de potencias, aunque con matices que hacen de esta edición una de las más abiertas de los últimos tiempos.

Hoy, el principal candidato es España. Líder del ranking FIFA y con una generación que combina juventud y experiencia, el equipo español llega con un proyecto consolidado y una identidad clara de juego, lo que lo posiciona como el rival a vencer.

Detrás aparece un bloque de selecciones que sostienen su favoritismo en la jerarquía individual y la regularidad competitiva. Francia, subcampeona del mundo, mantiene una base sólida y figuras determinantes; mientras que Argentina, vigente campeona, llega con la experiencia reciente de haber ganado el título, lo que siempre pesa en este tipo de torneos.

En esa misma línea, Brasil, Inglaterra y Portugal completan el grupo de candidatos tradicionales. Todos cuentan con planteles profundos y estrellas de primer nivel, aunque con la presión de transformar ese potencial en resultados concretos.

Más atrás, pero no menos peligrosos, aparecen equipos capaces de romper cualquier pronóstico. Países Bajos, Alemania o Marruecos representan esa segunda línea competitiva que suele sorprender en instancias decisivas. Incluso selecciones como Colombia empiezan a ser vistas como rivales incómodos, con talento emergente y margen de crecimiento.

En definitiva, no hay un único favorito absoluto, pero sí una tendencia marcada. España encabeza la carrera, perseguida de cerca por un grupo de gigantes que convierten al Mundial 2026 en un torneo abierto.