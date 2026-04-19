¿Quién es el máximo goleador de los Mundiales?

Sin duda, el Mundial de la FIFA reúne a los mejores jugadores del planeta por un mes en la disputa del título de campeones del torneo más importante del fútbol, por lo que ser el goleador de este evento no es un dato menor.

En la historia de la Copa del Mundo, ningún jugador ha marcado más goles que Miroslav Klose. El exdelantero alemán ostenta el récord de máximo anotador en los mundiales con 16 goles, una marca que alcanzó tras disputar cuatro ediciones: 2002, 2006, 2010 y 2014.

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Klose superó en Brasil 2014 al brasileño Ronaldo, quien había fijado el récord con 15 anotaciones. El gol histórico llegó en la semifinal ante Brasil, en el recordado 7-1, cuando el atacante alemán convirtió su tanto número 16 para quedar en solitario en la cima de los artilleros mundialistas.

Más allá del récord, la trayectoria de Klose se destacó por su regularidad. Marcó cinco goles en Corea-Japón 2002, cinco en Alemania 2006, cuatro en Sudáfrica 2010 y dos en Brasil 2014. Además, cerró su carrera internacional levantando la Copa del Mundo con Alemania en 2014.

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Detrás de Klose aparecen nombres históricos como Ronaldo con 15 goles, Gerd Müller con 14, y Lionel Messi con 13, compartiendo esa cifra con Just Fontaine.

A más de una década de su último Mundial, Miroslav Klose sigue siendo sinónimo de eficacia, oportunismo y vigencia en la máxima cita del fútbol. Su récord permanece como una de las marcas más emblemáticas en la historia de los mundiales.