¿Quién fue el goleador del último Mundial?

El Mundial de Catar 2022 dejó partidos inolvidables, una final histórica entre Argentina y Francia y también tuvo a un protagonista absoluto en ataque: Kylian Mbappé. El delantero francés terminó como goleador del torneo y se quedó con la Bota de Oro gracias a sus ocho anotaciones.

Mbappé fue una de las grandes figuras de la Copa del Mundo y lideró ofensivamente a la selección francesa durante todo el campeonato. Su velocidad, desequilibrio y capacidad goleadora lo convirtieron en uno de los futbolistas más determinantes del torneo.

El delantero del Paris Saint-Germain, en ese entonces, tuvo una actuación memorable especialmente en la final frente a Argentina. En ese partido marcó tres goles y se convirtió en el segundo jugador en la historia en anotar un triplete en una final de Mundial, algo que no ocurría desde 1966.

A pesar de la derrota de Francia en la tanda de penales, Mbappé cerró el campeonato con ocho goles, superando a Lionel Messi, quien terminó con siete anotaciones y fue elegido como el mejor jugador del torneo.

El atacante francés ya había sido campeón del mundo en Rusia 2018 y con apenas 23 años volvió a demostrar en Catar que es una de las máximas estrellas del fútbol mundial y uno de los grandes candidatos a dominar el deporte durante la próxima década.

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Además de sus goles en la final, Mbappé también marcó ante Australia, Dinamarca, Polonia y Argentina a lo largo del campeonato, siendo decisivo en varias fases del torneo.

Su rendimiento en Catar 2022 hizo que muchos aficionados y expertos lo compararan con leyendas históricas de los Mundiales, debido al impacto que ha tenido desde muy joven en la máxima competencia del fútbol internacional.