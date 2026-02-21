Quiñones se mete en la pelea por ir al Mundial: ¡sensacional triplete!

En la Liga de Arabia Saudita, Julián Quiñones firmó una actuación determinante que vuelve a poner su nombre en la órbita de la Selección Mexicana. El delantero marcó un triplete en la victoria 4-2 de Al-Qadisiya frente a Al-Okhdood Club, en el penúltimo compromiso del campeonato.

Quiñones abrió el marcador al minuto 34 con una acción individual que reflejó su potencia y capacidad de definición. Tras el empate del rival, su equipo recuperó la ventaja en el segundo tiempo y, a partir de ahí, el atacante naturalizado mexicano tomó el control. Al 74’, definió con precisión una asistencia de Mohammed Wahheb AbuAl Shamat para firmar su doblete. Ya en el tramo final, aprovechó un rebote del arquero para empujar el balón y sellar el 4-2 definitivo.

La exhibición no solo aseguró tres puntos clave, sino que reavivó el debate sobre su presencia en el equipo que dirige Javier Aguirre, de cara al Mundial 2026. Aunque el seleccionador ha evaluado distintos perfiles ofensivos, el momento goleador de Quiñones resulta difícil de ignorar, especialmente con la Fecha FIFA de marzo en el horizonte, cuando México enfrentará a Bélgica y Portugal.

En la tabla de goleadores, el atacante se mantiene en la pelea por el liderato. Suma 21 tantos, solo por detrás de Ivan Toney, que encabeza con 23. Más abajo aparece Cristiano Ronaldo con 18, seguido por Roger Martínez (16) y Joshua King (14).

Con dos jornadas por disputar, Quiñones no solo pelea por el título de goleo, sino también por consolidar su candidatura en el frente ofensivo del Tri. Su rendimiento en Arabia Saudita se ha convertido en un argumento deportivo de peso en la antesala de la cita mundialista.

Quiñones recibió oficialmente la nacionalidad mexicana en 2023, el jugador, nacido en Colombia, compartió en redes sociales la constancia de naturalización que le entregó el gobierno de México.

El 9 de noviembre de 2023 la FMF publicó un vídeo donde se le dio la bienvenida al nariñense como seleccionado nacional previo a los partidos en contra de la selección de Honduras para los cuartos de final de la Liga de Naciones de la Concacaf.