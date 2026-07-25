Quintero cambiará a River Plate por brasileño campeón de Copa Libertadores

El futuro de Juan Fernando Quintero vuelve a estar en el centro de las especulaciones del mercado de fichajes. tras una serie de distintas versiones que se han venido dando con respecto a que no hay buena relación con el entrenador, Eduardo Coudet.

Lea también Luto en Pereira antes del debut de Liga Betplay

Frente a esta situación, en las últimas horas, el nombre del mediocampista colombiano ha sido relacionado con Atlético Mineiro, uno de los clubes tradicionales del fútbol brasileño, que estaría evaluando la posibilidad de incorporarlo para fortalecer su plantel de cara al segundo semestre de la temporada.

Quintero podría jugar con Mineiro tras salir de River Plate

Juanfer, se conoció este miércoles 22 de julio, tiene licencia para presentarse a los entrenamientos del conjunto de la banda cruzada a final de mes. Por ahora, se mantiene activo físicamente con un entrenador personalizado en Estados Unidos.

Mientras tanto, el volante de la Selección Colombia dio a conocer la verdad de lo que ocurre con Eduardo Coudet, con quien al parecer no tiene una buena relación y el cual no se ha contactado con él tras la finalización de la Copa Mundial 2026, razón por la cual se estarían evaluando opciones de traspaso.

Frente a esta situación surgió una información desde Brasil, donde distintos medios señalaron que Mineiro analiza alternativas para reforzar su zona de creación y que Quintero figura entre los jugadores que reúnen las características que busca el cuerpo técnico.

Hasta el momento no existe un anuncio oficial por parte del club ni del entorno del futbolista, por lo que las conversaciones permanecen en el terreno de la posibilidad, pero tal y como está la relación entre el jugador y la escuadra 'millonaria', la situación podría llegar a concretarse.

Juanfer Quintero explotó y mandó feroz recado

El exfutbolista del Porto de Portugal. Juan Fernando Quintero, primero, no ocultó que desde que partió hacia el Mundial 2026 no tiene comunicación con Eduardo Germán Coudet.

“El entrenador dijo una cosa, pero desde antes del Mundial se había hablado con el presidente otra cosa. Con el entrenador no hablo desde que me fui. Yo tenía desde antes del Mundial el viaje”, expresó.

¿Cómo le ha ido a Quintero en su regreso a River Plate?

El regreso de Juan Fernando al Fútbol de Argentina fue uno de los más esperados y la verdad es que no ha decepcionado a pesar de lo cambios que se han venido dando dentro del equipo, tal como el cambio de Marcelo Gallardo, quien fue el encargado de traerlo de regreso en la temporada 2025 tras su paso por América.

Desde entonces, Quintero ya ha tenido la oportunidad de jugar 40 partidos, más de 2.000 minutos dentro del campo de juego en los cuales se ha podido reportar con 5 goles y 7 asistencias.