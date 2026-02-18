Zenit no quiere polémicas con Jhon Durán: “Necesita adaptarse”

A falta de una semana para que regrese la Liga Premier de Rusia con el vibrante partido del Zenit ante el Baltika Kaliningrado que podría ser el estreno oficial de Jhon Jáder Durán, el delantero fue titular en un encuentro amistoso contra el Krasnodar.

Sin duda alguna, el Krasnodar es el rival por vencer en Rusia. El equipo de Jhon Córdoba es líder en la Liga Premier, mientras que Zenit de San Petersburgo está a pocos puntos de ese liderato. En el amistoso, los dirigidos por Sergéy Semak sacaron adelante el partido con un solitario gol.

Jhon Jáder Durán fue titular y disputó varios minutos poniéndose en forma físicamente que es a lo que quieren trabajarle en estos primeros meses del atacante en el club. Sobre los cuatro minutos se dio la primera polémica del antioqueño en la disputa de un balón largo en el que se enredó con un defensa del Krasnodar y terminó tirando un manotazo. El juez central lo solucionó todo con tarjeta amarilla.

SERGÉY SEMAK EVITÓ HABLAR DE ESA TARJETA AMARILLA TEMPRANA

Si el partido hubiese sido en una competencia oficial, seguramente la amarilla podía tornarse de otro color. El juez arregló con la amonestación después de ese forcejeo. Sergéy Semak priorizó en el tema de la adaptación física que debe tener Jhon Jáder Durán para estar en una forma ideal.

Este amistoso que ganó el Zenit tenía tres tiempos. Jhon Jáder Durán jugó sesenta minutos arrancando como titular. No pudo terminar el compromiso después de que llegara sin forma a este partido y de pocos entrenamientos con el cuadro de San Petersburgo.

Sergéy Semak afirmó que, “como ya he dicho, sus cualidades son evidentes. Es un jugador con buen toque de balón, rápido, pero necesita ponerse en forma y adaptarse al equipo, y sus compañeros necesitan acostumbrarse a él. Necesita encontrar su ritmo de partido y adaptarse a nuestros entrenamientos; sin duda mejorará”.

La prioridad para el Zenit es recuperar la mejor versión de Jhon Jáder Durán para darle más minutos en cancha y para que pueda tener más ritmo para lo que viene en el regreso de la Liga Premier de Rusia. Además, el entrenador indicó cuál era el plan inicial con el colombiano para este amistoso.

En ese orden de ideas, Sergéy Semak sentenció que, “le dimos algo de tiempo y se sintió bien en general, así que le dimos más tiempo del previsto. Inicialmente queríamos que jugara 45 minutos, pero al final fueron 60. Creo que es mejor alcanzar la mejor forma física a través de los partidos y esperamos que mejore”.

Bajo este panorama, la jugada de la tarjeta amarilla y ese forcejeo innecesario sobre los cuatro minutos pasó a un segundo plano para el director técnico. En Arabia Saudita, el jugador ya había tenido expulsiones similares en este tipo de acciones cuando se engancha con jugadores.

Zenit no solo tendrá que mejorar el físico del delantero que es a lo que quiere apuntar el entrenador, sino que también deberán trabajar su comportamiento y su conducta que siempre ha llamado la atención en los distintos clubes por los que ha pasado en Europa y en Arabia Saudita.