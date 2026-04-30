Radamel Falcao García, histórico delantero de la Selección Colombia de Mayores, que milita en Millonarios FC de Bogotá, contó en entrevista con Juan Felipe Cadavid que no la pasa bien por la lesión que recientemente sufrió en su rostro.



“Estoy mejor, pero tuve triple fractura, hay que tener mesura. Evitamos la operación y de todas maneras se necesita un tiempo prudente para que el hueso esté bien. Estamos haciendo todo lo posible, pero hay que esperar el momento oportuno para poder estar al 100% en el campo”, manifestó el ‘Tigre’.

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Palabras de Radamel

“Sí, no han sido tiempos fáciles. Cada vez que vengo al estadio no la paso muy bien porque quisiera estar adentro, jugando y aportando. Pero entiendo que hay cosas que se salen de control y que no están en nuestras manos, y me ha tocado así. Espero simplemente estar bien para ayudar al equipo en el campo”, añadió.



En el América de Cali vs. Millonarios FC, el exjugador del Atlético de Madrid de España y Manchester United de Inglaterra sufrió un choque con el defensa central Dany Rosero, que le generó una fractura en el arco cigomático.

El momento de la lesión

“Hay cosas que se salen de control. Quizás el cabezazo un poco imprudente porque yo ya había cabeceado, pero son cosas que a veces no se encuentran explicación y, pues, toca confiar en Dios, en la voluntad de él. De todas maneras, trato de estar ahí con el equipo, apoyando, y ojalá que pueda estar al 100% muy pronto porque es mi deseo”, sentenció el ‘Tigre’ al respecto.

Los hinchas del equipo azul de la capital del país esperan que Radamel Falcao García se pueda recuperar de la mejor manera posible. Tanto el atacante como los aficionados quieren su regreso pronto a las canchas.

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Millonarios y Falcao

Millonarios FC, que es dirigido por el argentino Fabián Bustos, compite en la Copa Conmebol Sudamericana y sueña con la clasificación a los cuartos de final de la liga colombiana del primer semestre del año.



El exatacante del Atlético de Madrid de España y del Mónaco de la Ligue 1 de Francia adelanta su proceso de recuperación. Seguramente, con el paso de los días se anunciará su retorno a las canchas.



