Rafael Dudamel tomó drástica decisión y no renovó a 4 jugadores más

El semestre de apertura de la temporada 2026 está a punto de llegar a su fin y junto con ello también dejar de lado el irregular rendimiento deportivo que tuvieron de la mano de Alberto Gamero, pero que intentó corregir Rafael Dudamel.

Lea también Millonarios perdería a Rodrigo Ureña: equipo internacional ya tiene oferta preparada

El estratega venezolano asumió el mando del equipo en la recta final del campeonato local y por poco consigue un importante paso a la instancia final, pero se quedó en el camino, por lo que ya se empiezan a tomar decisiones con respecto a la renovación de la plantilla y, por ende, con la respectiva salida de Andrés Colorado, Yani Quintero, Julián Quiñones y Michael Aponzá.

Rafael Dudamel decidió no renovar a Andrés Colorado

Deportivo Cali no pudo llegar a los cuartos de final en la Liga BetPlay después de un comienzo irregular con Alberto Gamero como el director técnico y luego con Rafael Dudamel que tomó las riendas en un momento similar al del 2021 cuando quedaron campeones. Sin embargo, al elenco vallecaucano no le alcanzó para estar en Play-Offs.

Lea también David Ospina contó importante secreto en la preparación de Colombia para el Mundial

El venezolano intentó corregir el rumbo del equipo en poco tiempo, pero no alcanzó, aunque en Copa Betplay si ha tenido una destacada participación que lo llevó a clasificar a la siguiente instancia.

Ahora el, siguiente reto del venezolano está puesto en el semestre de clausura, en donde Dudamel ya tendría potestad de conformar su equipo, con salidas y fichajes que se acoplen a la idea de juego que quiere implementar.

Es por ello que se empieza a trabajar desde ya en las salidas, afirmando que Marco Espíndola, Miguel Sánchez, Luis Manuel Orejuela no seguirán y el más reciente de ellos, Andrés Colorado, quien finalizó contrato y no fue renovado.

Otros jugadores que se despiden de Cali

Dudamel quiere empezar de cero su nuevo mandato en el conjunto 'azucarero' para repetir la hazaña de 2021 y volver a salir campeón. Es por ello que también tomó la decisión de no continuar con Yani Quintero, el jugador de 23 años que también finalizaría contrato a finales de junio del presente año.

Al pivote se suma el experimentado defensor de 36 años, Julián Quiñónes y el joven delantero de 20 años, Michael Aponzá, a quienes el club ya les agradeció por su participación.