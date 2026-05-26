Millonarios perdería a Rodrigo Ureña: equipo internacional ya tiene oferta preparada

Después de la eliminación de Millonarios en el primer semestre de la Liga BetPlay 2026, el club empieza a trabajar de cara para el segundo torneo con las salidas de Jorge Cabezas Hurtado, Radamel Falcao García que tampoco seguiría, y a esa lista se podrían sumar otros jugadores.

Rodrigo Contreras prendió los rumores de una posible salida. El goleador tiró unas declaraciones que sonaron a despedida, pero con el tiempo, el tucumano afirmó que está cómodo y seguiría en el cuadro albiazul. Otro es Rodrigo Ureña, pues el chileno es el gran sueño de clubes internacionales y podría dejar Bogotá.

Rodrigo Ureña fue uno de los jugadores más destacados de este primer semestre controlando el mediocampo y con una buena pegada de afuera del área que le dio grandes resultados a Millonarios. Es un líder y un mariscal en la medular para controlar los hilos.

Sin embargo, ofertas internacionales podrían dejarlo afuera de Millonarios después de un rumor de regreso nada más ni nada menos que al Universitario de Deportes en un club en el que ya había estado por varios años.

UNIVERSITARIO DE DEPORTES SUEÑA CON EL REGRESO DE RODRIGO UREÑA

Hace unas semanas llegó Héctor Cúper a la dirección técnica de Universitario de Deportes. Uno de los intereses del entrenador argentino es nada más ni nada menos que tener en cuenta a Rodrigo Ureña en el plantel para el segundo semestre del 2026.

En Palabras Mayores, Carlos Antonio Vélez afirmó que, “me encontré con esta perla: “buscan al Pitbull”, dice hoy Líbero. “Universitario sueña con el regreso de Rodrigo Ureña quien aseguró que la U siempre será su casa. Si la U avanza hoy a octavos de la Copa podría financiar una negociación con Millonarios”. Pues hombre, este y Contreras es lo más rescatable del último tiempo del plantel”.

De esa forma, Rodrigo Ureña es uno de los jugadores que más interesan a Universitario de Deportes para reforzar el plantel. Todo dependerá si el elenco peruano logra sellar la clasificación para los octavos de final de la Copa Libertadores.

Para clasificar a los octavos de final, el Universitario tendrá que sumar de a tres en condición de local frente al Deportes Tolima. Si vencen a los tolimenses llegarán a ocho unidades y los superarán. También esperan que Coquimbo Unido supere a Nacional de Uruguay.

LA INFORMACIÓN QUE LLEGA DESDE PERÚ SOBRE RODRIGO UREÑA Y UNIVERSITARIO

Desde Perú también están pendientes con esta posibilidad y hace unos días, fue Gustavo Peralta el que habló acerca de esa opción que tiene Rodrigo Ureña con el anhelo por parte de Universitario en volver a tener en cuenta al volante chileno para el segundo semestre del 2026.

Gustavo Peralta mencionó en el programa Modo Fútbol de Linkeados que, “alguien de la 'U' sí se comunicó con Rodrigo Ureña, le hizo saber si estaría dispuesto a volver a Universitario. Porque la 'U' no está en una buena situación, porque necesita jugadores de jerarquía, refuerzos que conozcan el club y que siente que se habían equivocado con la situación que había pasado con él.

Lea también Nacional tomaría decisión con Diego Arias tras la final de Liga Betplay

La respuesta es de Rodrigo Ureña es que sí le gustaría, está dispuesto siempre a escuchar a Universitario, porque la 'U' es un club que él quiere, que él valora y que más cuando se le necesita". Bajo ese panorama, el ‘Pitbull’ podría cambiar de aires regresando al equipo ‘Crema’ en el siguiente mercado de fichajes.

De igual forma, Gustavo Peralta mantiene que no será un movimiento sencillo entre las dos partes, pero que intentarán negociar. Por ahora no existe una negociación concreta, “no hay una negociación, no es que se está activando la cláusula de salida de Millonarios, que lo compró hace poco. Es un jugador bien valorado por Fabián Bustos y por la directiva, no va a ser fácil sacarlo. No hay negociación, ¿puede haber? Dependerá de la 'U'".