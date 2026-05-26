David Ospina contó importante secreto en la preparación de Colombia para el Mundial

El guardameta David Ospina fue confirmado en la lista de 26 jugadores elegidos por el director técnico Néstor Lorenzo para conformar la Selección Colombia que disputará la Copa del Mundo 2026.

De esta manera, Ospina afrontará su tercera Copa del Mundo, teniendo en cuenta que defendió el arco del equipo nacional en los mundiales de Brasil 20214 y Rusia 2018.

Este martes 26 de mayo, previo a la jornada de entrenamiento en el estadio Metropolitano de Techo, el guardameta de 37 años destacó en diálogo con la prensa la responsabilidad de estar en la lista de convocados y también la ilusión que tiene por competir en su tercera Copa del Mundo.

"Es mi tercer Mundial y lo afronto con las mismas ganas que se afrontó el primero de Brasil con mucha ilusión y sabemos que podemos hacer cosas muy importantes. La ilusión es muy grandes, las ganas son iguales o más, tenemos una gran selección con grandes jugadores y cuerpo técnico. Tenemos el objetivo muy claro, empezamos con la preparación y hay que darle felicidad al país", afirmó.

Sacarle provecho a la altura

A David Ospina también se le consultó sobre cómo debe Colombia preparar la Copa del Mundo, teniendo en cuenta que sus dos primeros partidos serán en Ciudad de México y Guadalajara, ciudades con una altitud de 2,240 metros y 1,566 metros sobre el nivel del mar, respectivamente.

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"Hay que mantener un equilibrio importante en la parte defensiva como en el ataque. La paciencia para mantener la pelota y en el momento de perderla hay que ser intensos para recuperar lo más rápido posible. Es lo que se está trabajando y seguir fortaleciendo para beneficio de nosotros", explicó.

Ospina agregó que los guardametas de la Selección Colombia también deben aprovechar los mínimos detalles para aportar al objetivo de la Selección Colombia.

"Hay que aprovechar los mínimos detalles, que son los más importantes, desde la posición de arquero mantener la seguridad y después aportar en las transiciones rápidas, tenemos jugadores rápidos con buena técnica y hay que sacarle provecho a esto", dijo.