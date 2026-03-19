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Ramón Jesurún

Ramón Jesurún seguirá como presidente de la FCF; elegidos nuevos integrantes del comité

La asamblea general de la Federación Colombiana de Fútbol reeligió a Jesurún y eligió dos nuevos integrantes del comité ejecutivo.
Daniel Zabala
Ramón Jesurún presidente de la FCF
Ramón Jesurún presidente de la FCF // AFP

Ramón Jesurún fue reelegido este jueves 19 de marzo como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, después de realizarse la asamblea en la que además, se eligieron a los dos nuevos integrantes del comité ejecutivo.

La votación que confirmó la continuidad de Jesurún fue casi unánime, ya que terminó 35 a 1.

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Nuevos integrantes del comité ejecutivo de la FCF

Además de ratificarse la continuidad de Ramón Jesurún, en la asamblea se escogieron a los dos nuevos integrantes del comité ejecutivo.

Se trata de Alejandro Arteta, presidente de Junior de Barranquilla y Óscar Armando Astudillo, directivo de Envigado Fc.

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De esta manera, el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol estará integrada por Ramón Jesurún (presidente), Carlos Mario Zuluaga (presidente de Dimayor) y Álvaro González Álzate (Difutbo).

Adicionalmente, Alejandro Arteta y Óscar Armando Astudillo cumplirán con funciones de vocales.

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