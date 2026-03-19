Ramón Jesurún seguirá como presidente de la FCF; elegidos nuevos integrantes del comité

Ramón Jesurún fue reelegido este jueves 19 de marzo como presidente de la Federación Colombiana de Fútbol, después de realizarse la asamblea en la que además, se eligieron a los dos nuevos integrantes del comité ejecutivo.

La votación que confirmó la continuidad de Jesurún fue casi unánime, ya que terminó 35 a 1.

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Nuevos integrantes del comité ejecutivo de la FCF

Además de ratificarse la continuidad de Ramón Jesurún, en la asamblea se escogieron a los dos nuevos integrantes del comité ejecutivo.

Se trata de Alejandro Arteta, presidente de Junior de Barranquilla y Óscar Armando Astudillo, directivo de Envigado Fc.

De esta manera, el comité ejecutivo de la Federación Colombiana de Fútbol estará integrada por Ramón Jesurún (presidente), Carlos Mario Zuluaga (presidente de Dimayor) y Álvaro González Álzate (Difutbo).

Adicionalmente, Alejandro Arteta y Óscar Armando Astudillo cumplirán con funciones de vocales.