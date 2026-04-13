Reacción de la prensa argentina a la dura lesión que sufrió 'Cuti' Romero

En el más reciente partido del Tottenham Hotspur Football Club de la Premier League de Inglaterra, el defensa central argentino Cristian Gabriel Romero sufrió un duro golpe por el cual tuvo que salir del terreno de juego.



El 'Cuti' Romero se retiró de la cancha con serias muestras de dolor. El golpe fue en una de sus rodillas y en Argentina temían lo peor, una lesión de ligamentos cruzados, la cual conlleva más de 6 meses de recuperación.

Lea también Argentina está en alerta; figura sufrió lesión y no llegaría al Mundial

No hubo rotura

El miedo de los hinchas y de la misma selección albiceleste era ese, que el reconocido defensa se perdiera toda la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se va a llevar a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.



Sin embargo, tras un análisis realizado en territorio británico en las últimas horas, se pudo confirmar que 'Cuti' Romero, aunque sufrió una lesión considerable, no se rompió los cruzados.

Más de seis semanas de baja

El problema de Cristian tomará un tiempo de recuperación de entre seis y ocho semanas, por lo que el jugador llegaría sin ritmo al inicio del certamen orbital, donde Argentina hará todo lo posible por defender el título.



La prensa argentina, como era de esperarse, reaccionó con algo de tranquilidad, esto porque, como bien se mencionó, no hubo rotura de ligamentos. TyC Sports fue uno de los medios que se pronunció.

Lea también VIDEO: Messi hizo tremenda jugada y marcó golazo con Argentina

Reacción de la prensa argentina

"Fue la mejor de las peores noticias. En un fin de semana accidentado para varios futbolistas de la selección argentina, Cristian Cuti Romero chocó con su propio arquero Antonín Kinský, sufrió un fuerte golpe ante Sunderland y se retiró del campo de juego en mar de lágrimas, un gesto que encendió las alarmas en el cuerpo técnico nacional. Por fortuna, Tottenham le hizo estudios y evitó el peor de los panoramas a menos de dos meses del Mundial 2026", indicó el portal.



"A primera hora de este lunes, el zaguero y capitán de los Spurs se sometió a una resonancia magnética y se confirmó que padece una lesión en el ligamento lateral de su pierna derecha. Si bien se salvó de una rotura de rodilla y de pasar por el quirófano, deberá afrontar una recuperación que, en plazos normales, ronda entre las seis y ocho semanas", añadió.



El cuerpo médico de la selección de Argentina seguirá muy de cerca el proceso de recuperación de Romero, que se perderá el resto de la temporada con Tottenham Hotspur.