La selección de Argentina está en máxima alerta, teniendo en cuenta las lesiones que han sufrido algunas de sus figuras a pocos días para la Copa del Mundo.

En las últimas quien encendió las alarmas fue el defensa central Cristian Gabriel 'Cuti' Romero, quien presentó un problema en una de sus rodillas el domingo 12 de abril en la derrota de su equipo Tottenham Hotspur ante Sunderland en la fecha 32 de la Premier League.

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Se conoció la lesión del Cuti Romero

Este lunes 13 de abril se dio a conocer la gravedad de la lesión que sufrió el Cuti Romero, la cual le impedirá tener actividad en lo que resta de la temporada 2025/2026 con la camiseta de Tottenham.

Y es Romero presentó una lesión de primer grado en el ligamento colateral de la rodilla derecha.

Teniendo en cuenta lo explicado, el zaguero deberá cumplir con un tiempo de recuperación de entre seis y ocho semanas, por lo que no volverá a jugar con los spurs en la temporada.

Adicionalmente, el defensor llegaría con lo justo para la Copa del Mundo, ya que tendría que realizar un trabajo especial para estar en buenas condiciones físicas y deportivas si quiere integrar la lista del director técnico Lionel Scaloni.

Bajas confirmadas en Argentina para el Mundial

A menos de tres meses para iniciarse la Copa del Mundo de 2026, la Selección de Argentina no podrá contar con Juan Foyth (Villarreal), Valentín Carboni (Inter/Racing), Joaquín Panichelli (Racing de Estrasburgo), quienes han sufrido lesiones de gravedad, que les impedirá ser tenidos en cuenta.