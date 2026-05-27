Real Cartagena presenta reclamo por arbitraje en la final del Torneo BetPlay

Real Cartagena sufrió una dolorosa derrota en la final de ida del Torneo BetPlay-I de 2026 al ser superado en condición de local 2-3 por Envigado en duelo que se llevó a cabo en el estadio Jaime Morón León de la capital del departamento de Bolívar.

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A pesar de contar con un masivo acompañamiento de su hinchada, el conjunto heroico no pudo hacer valer su localía y por algunos errores defensivos vio como su arco fue vencido en tres oportunidades.

Durante el encuentro también se registraron algunas polémicas arbitrales, teniendo en cuenta las decisiones del juez central Diego Ulloa.

Real Cartagena hará reclamo por arbitraje de la final del Torneo BetPlay

En las últimas horas, Real Cartagena dio a conocer que hará un reclamo oficial ante la Comisión Arbitral por el trabajo del equipo de árbitros de la final de ida del Torneo BetPlay.

A través de un comunicad oficial, el equipo heroico solicitará que se revisen las decisiones tomadas durante el encuentro.

"Presentará un reclamo formal ante la Comisión Arbitral solicitando la revisión de las decisiones adoptadas por la terna arbitral durante el compromiso disputado frente al Envigado FC", explica el comunicado.

Desde la directiva de Rea Cartagena se explicó que en el partido se registraron acciones que merecen una "rigurosa" revisión.

"Nuestra institución considera necesario que se evalúen actuaciones arbitrales que, a nuestro juicio, pudieron incidir en el desarrollo del encuentro y que me merecen una revisión rigurosa del desempeño arbitra", agrega la comunicación.

¿Cuándo se juega el partido de vuelta de la final del Torneo BetPlay?

El partido de vuelta de la gran final del Torneo BetPlay entre Envigado Fc y Real Cartagena se jugará el viernes 29 de mayo a partir de las 4:00 de la tarde en el estadio Polideportivo Sur.