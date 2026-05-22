Real Cartagena recibió dos duras sanciones tras clasificar a la final del Torneo Betplay

Una nueva edición del Torneo Betplay está a punto de llegar a su fin tras una exitosa fase de "todos contra todos" y cuadrangulares que ya terminaron definiendo cuáles serían a los dos equipos finalistas de la competencia de apertura.

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Envigado fue el primero en clasificarse tras una sufrida fecha final en la que definía el cupo con Quindío, pero al cual logró derrotar por la mínima diferencia. Mientras que Real Cartagena se clasificó sin siquiera haber jugado, ya que Unión Magdalena y Bogotá empataron, pero aún así el cuadro comandado por Álvaro Hernández sufrió un duro golpe por sanción de Dimayor.

Duras consecuencias para Real Cartagena antes de la final del Torneo Betplay

Sin haber jugado, Real Cartagena salió favorecido del empate sin goles entre Unión Magdalena y Bogotá FC en el Estadio Armando Maestre Pavajeau de la ciudad de Valledupar. Los cartageneros pudieron perder, empatar o ganar y ya celebraron la clasificación para jugar la final.

El equipo de estrellas como Jarlan Barrera, Fredy Montero y Mauro Manotas celebró su paso al último duelo de la competencia, pero después se terminarían enterando de la drástica decisión que tomó Dimayor en contra de la institución.

Real Cartagena recibió dos contundentes sanciones por lo ocurrido en el duelo ante Unión Magdalena en el marco de la fecha 3, en donde retrasaron el inicio del encuentro y también porque hubo mal comportamiento por parte de los hinchas.

Es por ello que Dimayor tomó la decisión de darle dos fechas de suspensión parcial de la tribuna norte, además de una multa de $8.754.525. Además de una multa económica de $4.377.262, luego de que el equipo incurriera en un retraso de dos minutos en el inicio del compromiso.

¿Cuándo se jugará la final del Torneo Betplay?