Real Madrid confirmó la lesión de Mbappé: ¿altera para el Mundial?

El delantero francés Kylian Mbappé sufre un "esguince en la rodilla izquierda", según el parte médico emitido este lunes por el Real Madrid, tras cumplir el deseo del jugador de acudir a doctores fuera de España para tener otro diagnóstico.

"Tras las pruebas realizadas a nuestro jugador Kylian Mbappé por médicos especialistas franceses, bajo la supervisión de los Servicios Médicos del Real Madrid, se confirma el diagnóstico de esguince en la rodilla izquierda y la idoneidad del tratamiento conservador que se está siguiendo. Pendiente de evolución", asegura el parte médico.

La dolencia de Mbappé se inició el 7 de diciembre, en un encuentro liguero ante el Celta de Vigo en el estadio Santiago Bernabéu. Desde entonces, el Real Madrid ha disputado 18 encuentros y el delantero francés participó en 12.

Antes de parar en la actualidad, fue baja ante el Manchester City en la fase de liga de la Liga de Campeones, Betis y Real Sociedad en LaLiga, Albacete en Copa del Rey y Atlético de Madrid en la semifinal de la Supercopa de España. Pese a no recuperarse de las molestias, nunca se perdió dos encuentros consecutivos hasta verse obligado a parar por completo.

Tras ausentarse del duelo de vuelta de la ronda de acceso a octavos de final de la Liga de Campeones, Mbappé es baja ante el Getafe y tiene pocas opciones de poder jugar el próximo viernes en Balaídos frente al Celta de Vigo. El objetivo del cuerpo médico y los fisioterapeutas del club blanco, es recuperar a Kylian para el duelo europeo ante el Manchester City, el miércoles 11 de marzo.

"Tenemos muy claro qué es lo que le pasa, qué es lo que ha estado pasando y lo que queremos ahora, que es que se recupere totalmente de estas molestias para que pueda volver al cien por cien con máxima confianza y seguridad posible. Volverá en cuanto se encuentre totalmente recuperado y desaparezcan esas pequeñas molestias", aseguró el domingo su técnico, Álvaro Arbeloa, sin marcar una fecha de vuelta.

Mbappé no presenció en el Santiago Bernabéu el encuentro ante el Benfica el pasado miércoles, al desplazarse a Francia con permiso del club, para tener un nuevo diagnóstico del estado de su rodilla. El Real Madrid retrasó el parte médico por deseo del jugador, según informan a EFE fuentes del club blanco, y en el momento de tener una segunda opinión, lo ha hecho oficial.

Se descarta que Mbappé tenga una dolencia mayor de un esguince en la rodilla izquierda y el paso por quirófano, extendiendo la apuesta que ya se realizaba por un tratamiento conservador. El Real Madrid estudia a diario la evolución del delantero francés, que lleva seis días, desde que se retiró del entrenamiento del martes en vísperas del duelo ante el Benfica, sin realizar trabajo de campo. En función de su estado, irá dando pasos al frente hacia su regreso, sin marcar un fecha.