Real Madrid volvió a los octavos de final de la Champions League

Llegaron a su fin los playoff de la Champions League y junto con ello se conocieron a los equipos que se quedaron con un cupo directo a los octavos de final de la competencia, en donde justamente se encuentra el Real Madrid.

El cuadro 'merengue' selló su clasificación tras imponerse por un marcador de 2-1 en el partido de vuelta frente al Benfica en una noche cargada de intensidad, emociones y momentos determinantes en donde el Estadio Santiago Bernabéu fue el escenario testigo de este gran enfrentamiento.

Real Madrid dice presente en los octavos de final

Desde el pitazo inicial, el equipo dirigido por Álvaro Arbeloa, salió decidido a imponer condiciones. Con una presión alta y circulación rápida del balón, el Madrid buscó abrir espacios ante un Benfica bien plantado en defensa, pero el que terminó pegando primero fue la escuadra portuguesa.

Rafa Silva fue el encargado de abrir el marcador sobre el minuto 14 tras encontrar un rebote dentro del área con el cual venció al portero Cortuois y mantener viva la ilusión de la clasificación. Aunque la alegría de Benfica no duraría mucho, ya que dos minutos después apareció Aurélien Tchouaméni para marcar el empate con un disparo de media distancia.

El resultado se fue empatado a los camerinos y fue hasta el último momento, preciso sobre los 80 minutos, que Real Madrid se fue arriba en el marcador gracias al regreso del gol de Vinícius Junior, quien selló el 2-1.

Con este triunfo, el Real Madrid reafirma su candidatura al título y demuestra una vez más por qué es uno de los clubes más laureados del continente. Benfica, por su parte, se despide con la frente en alto tras competir de igual a igual en varios pasajes de la serie. La eliminatoria dejó claro que en Europa cada detalle cuenta y que la historia pesa, especialmente cuando el escenario es el Bernabéu.

¿Cuándo es el sorteo de los octavos de final de la Champions League?

Ya todo está listo para que se conozcan los cruces que, en parte, ya están casi definidos. Habrá un sorteo en el que estos equipos que tuvieron que jugar repechaje tendrán dos posibles rivales, y de ahí saldrá el oponente.

El sorteo de la fase de los octavos de final se llevará a cabo el viernes 27 de febrero en la Casa del Fútbol Europeo en Nyon, Suiza. El evento será un paso menos para llegar a la final que será en Budapest, Hungría.