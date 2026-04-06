Real Madrid encontró su nueva 'joya': negociación clave

Pese a que la temporada en las ligas de Europa aún no termina, lo cierto es que varios equipos inician a moverse en el mercado de fichajes y ese es el caso del Real Madrid, cuadro que ya tiene en la mira a su fichaje top de cara al 2026/27.

El Real Madrid continúa planificando su proyecto a largo plazo y ya tiene en la mira a una de las jóvenes promesas del fútbol español. Se trata de Jon Martín, defensor del RCD Espanyol, quien ha despertado el interés del conjunto blanco gracias a su crecimiento en la temporada.

Desde la dirección deportiva madridista valoran especialmente su proyección, su capacidad para jugar desde el fondo y su solidez en el uno contra uno, cualidades que lo perfilan como una opción interesante para reforzar la zaga en los próximos años. Con apenas 19 años, el central ha logrado ganar protagonismo y se ha convertido en uno de los nombres a seguir dentro del campeonato español.

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El interés del Real Madrid responde también a la necesidad de rejuvenecer su línea defensiva, pensando en el recambio generacional. En ese sentido, el club blanco ha intensificado el seguimiento a jóvenes talentos del mercado local, buscando incorporar jugadores que puedan adaptarse rápidamente al estilo de juego del equipo.

Por ahora, no existe una oferta formal sobre la mesa, pero el seguimiento es constante. En el Espanyol son conscientes del interés que genera su jugador, aunque su intención es retenerlo y seguir potenciando su desarrollo. Mientras tanto, Jon Martín continúa enfocado en su presente, sabiendo que su rendimiento puede abrirle las puertas de uno de los clubes más grandes del mundo.

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De momento, el club se centra en la Champions League y su duelo ante Luis Díaz y el Bayern Múnich mientras avanza la apertura del mercado de fichajes e inician las negociaciones por un nuevo talento.