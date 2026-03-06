Real Madrid va de mal en peor y suma una nueva baja sensible

Real Madrid asume un nuevo reto en LaLiga luego de haber caído en la jornada 25 ante Getafe en el Santiago Bernabéu, un duro golpe que los alejó de la cima de la tabla de posiciones para alcanzar a Barcelona y que ahora los obliga a sumar de a tres unidades frente a Celta de Vigo en condición de visitante.

Lamentablemente, el cuadro 'merengue' afronta uno de los momentos más complicados de la temporada en la previa de su visita al Celta de Vigo en el Estadio Balaídos con respecto a una auténtica crisis de ausencias, que llegó a diez bajas tras confirmarse la situación del mediocampista francés Eduardo Camavinga.

Lea también Brasil confirmó el rival de su partido de despedida antes del Mundial

Camavinga se une al departamento médico de Real Madrid

El centrocampista se convirtió en la última preocupación del cuerpo técnico después de sufrir una infección bucal que le impidió estar disponible para el encuentro. Su ausencia se suma a una larga lista de jugadores que no podrán participar en el compromiso de la liga local.

El departamento médico del cuadro blanco ya estaba lleno antes de conocerse el problema físico de Camavinga. Entre los futbolistas lesionados destacan nombres clave como Kylian Mbappé, Jude Bellingham, Éder Militão, Dani Ceballos, Rodrygo y David Alaba. A estas ausencias por lesión se añaden además varias sanciones disciplinarias que también afectan a la convocatoria.

Entre los suspendidos aparecen Franco Mastantuono, Dean Huijsen y Álvaro Carreras, lo que deja al equipo con una plantilla muy reducida para afrontar un partido que podría ser clave en la pelea por el título. Con tantas ausencias, el técnico madridista se ha visto obligado a completar la convocatoria con varios jugadores del filial para poder viajar a Vigo.

Este duelo, tomando en cuenta el presente deportivo tan irregular, podría poner en duda la continuidad del estratega español, quien no ha encontrado el punto para mantener una racha de partidos con resultados positivos.

En otras: Falcao revive la polémica en la Selección Colombia

¿Cómo va Real Madrid en la tabla de posiciones de la Liga?

El cuadro 'merengue' sigue de cerca a Barcelona en la cima de la tabla de posiciones de LaLiga, quedando en la segunda casilla con 63 unidades, por cuatro puntos menos que el conjunto 'culé'.