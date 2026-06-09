Real Madrid hizo oferta oficial de 150 millones de euros por Julián Álvarez

Real Madrid quiere romper el mercado de fichajes de cara a la temporada 2026/2027 y confirmó este martes 9 de junio que realizó una oferta de 150 millones de euros al Atlético de Madrid por el delantero argentino Julián Álvarez.

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"El Real Madrid C. F. comunica que, tras la reunión de la Junta Directiva celebrada hoy, ha realizado una oferta de 150 millones de euros al Club Atlético de Madrid por los derechos federativos del jugador Julián Álvarez", comunicó el conjunto merengue.

Sin embargo, la casa blanca agregó en su comunicado oficial que la oferta fue rechazada por Atlético de Madrid, que solo negociará al delantero si algún equipo cumple con el dinero expuesto en la cláusula de rescisión de contrato.

"Tras estudiarla y valorarla, el Club Atlético de Madrid ha agradecido la oferta realizada, efectuada en el marco de las buenas relaciones existentes entre ambos clubes, y la ha rechazado remitiéndose a la cláusula de rescisión del jugador", agregó el comunicado de Real Madrid.

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¿De cuánto es la cláusula de Julián Álvarez en Atlético de Madrid?

El delantero argentino Julián Álvarez tiene contrato con Atlético de Madrid hasta el 30 de junio de 2030.

Adicionalmente, al atacante argentino se le estableció una cláusula de rescisión de contrato de 500 millones de euros.

Barcelona también quiere a Julián Álvarez

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Además del reciente interés manifestado por Real Madrid, el FC Barcelona también ha dejado ver su intención de fichar a Julián Álvarez como potencial reemplazo del polaco Robert Lewandowski en el frente de ataque culé.

Sin embargo, desde el entorno del FC Barcelona se han generado dudas con respecto a la posibilidad de cumplir con las expectativas económicas del atacante y de Atlético de Madrid.