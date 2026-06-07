La selección de Argentina, por lesión, tomó la decisión de desconvocar al defensa central Leonardo Balerdi. El jugador ya dejó la concentración de la albiceleste en territorio estadounidense.

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La lesión que sacó a Balerdi

“El defensor Leonardo Balerdi sufrió una lesión muscular en el sóleo de su pierna derecha y no podrá ser parte de la nómina que jugará la Copa del Mundo. ¡Ánimo, fuerza y pronta recuperación, flaco!”, señaló la selección de Argentina, a través de su cuenta oficial de X.



Pero Balerdi no sería el único desconvocado en el equipo sudamericano, esto porque varios jugadores arrastran problemas físicos. Lionel Scaloni, el director técnico de Argentina, confirmó la situación en conferencia de prensa.

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¿Se viene otro desconvocado?

Las palabras del estratega se dieron luego de que la selección gaucha venciera 2 goles a 0 a Honduras, en la noche del sábado 7 de junio, por un amistoso previo al inicio de la Copa del Mundo de la FIFA.



“Tenemos muchos jugadores que no están al 100 por ciento y a lo mejor esa decisión no pasa solo por un central. Por eso tenemos un partido más y vamos a sacar conclusiones en el próximo. La situación del flaco hace que tengamos que evaluar muchos compañeros más y no vamos a tomar decisiones hasta el martes sin ver cómo están los demás”, manifestó Scaloni, sin rodeos.

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Los que podrían salir

Gonzalo Montiel, Nahuel Molina y Leandro Paredes son los jugadores que podrían ser desconvocados de la selección de Argentina en las próximas horas o en los siguientes días. Habrá que esperar para conocer qué va a suceder con este tema.



Scaloni, además, habló de la salida de Balerdi. “Ayer en la conferencia tenía la esperanza de que no fuera lo que todos pensábamos y al final se confirmó que el flaco tiene un problema en el sóleo y lamentablemente tenemos que darlo de baja porque no cumple los requisitos mínimos para ayudarnos en la fase de grupos. Era demasiado arriesgado. Con todo el dolor del mundo tuve que hablar con él e informarle que no iba a ser parte de la Copa. Tengo un cariño especial porque lo tuve desde que fui parte del proceso, ya en la sub-20, pero hablé con él y afrontar este partido fue difícil porque todos quedamos tocados”, sentenció Lionel.