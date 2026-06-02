El defensa central francés Ibrahima Konaté, que fue compañero del extremo izquierdo colombiano Luis Fernando Díaz Marulanda, no renovará su contrato en Liverpool de la Premier League de Inglaterra.



Esto, como era de esperarse, generó que varios clubes del viejo continente se activaran para intentar contratar al jugador de cara a lo que será el inicio de la nueva temporada. Y bien, el que parece ganar la puja es el poderoso Real Madrid de España.

¿Un proyecto ganador para la próxima temporada?

La casa blanca, como bien se sabe, no tuvo una buena temporada y desde ya piensa en armar un equipo sólido de atrás hacia adelante para encarar la nueva campaña de la mejor manera posible.



Konaté encaja de manera perfecta en este proyecto. La prensa española asegura que el jugador ya está en la carpeta del conjunto merengue. La probabilidad de su arribo es bastante alta.

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El nuevo objetivo de Florentino

“Florentino Pérez tendría atado para el Real Madrid, entre otros, a Ibrahima Konaté, central del Liverpool, que no renovará con el conjunto red. Por lo tanto, saldrá gratis este verano después de no alcanzar un acuerdo para la renovación. Su contrato finaliza en junio”, dice Sport.



“El central, convocado por Francia para el Mundial de EEUU, Canadá y México, era objeto de deseo del Real Madrid desde hace tiempo. Como en la operación del que fuera su compañero, Trent Alexander-Arnold, el club blanco aplicó con él la cámara lenta. Es decir, esperar y forzar un fichaje sin coste de traspaso, aunque sí con prima de fichaje. Una modalidad que el equipo madridista ha explotado en los últimos años con frecuencia”, añade.

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¿Se concretará el fichaje?

Si la gestión se concreta, es posible que se haga oficial cuando la selección de Francia termine su participación en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que arrancará en los próximos días.



“Con su no a seguir en el Liverpool, Konaté se pone a tiro de un Real Madrid que tiene como prioridad en este mercado estival la misma que tuvo en el anterior: reforzar la defensa. Con Rüdiger habiendo acordado prolongar su contrato un año más, el club blanco buscaba otro central contrastado para ser una primera espada por delante de Huijsen, al que todavía le falta maduración, o Militao, cuyas continuas lesiones han provocado que no sea un recurso fiable y regular”, sentencia Sport.