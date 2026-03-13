Real Madrid prepara 'sorpresa' para enfrentar al Manchester City

El Real Madrid se prepara para afrontar uno de los partidos más exigentes de la temporada cuando se mida ante el Manchester City en la UEFA Champions League. El duelo reúne a dos de los equipos más poderosos del fútbol europeo y promete ser uno de los grandes atractivos de la jornada en el torneo continental.

El francés Kylian Mbappé seguirá siendo baja ante el Elche en LaLiga, quinto partido consecutivo del Real Madrid que se pierde por un esguince de rodilla, y que, según el técnico Álvaro Arbeloa, podría ser el último, tras mostrarse confiado de su presencia en la vuelta de octavos de final de la Liga de Campeones, el próximo martes en el Etihad Stadium.

"No es un momento complicado, Mbappé está cada día mejor. La evolución que está llevando es en referencia al plan que hicimos cuando decidimos parar y se hicieron todas las pruebas junto a un 'planing' con los servicios médicos y el departamento de preparación física, que está claro que depende mucho de su evolución diaria, pero le veo muy bien. No va a estar para mañana pero confiamos en que esté para viajar a para Mánchester", manifestó en rueda de prensa.

En los últimos enfrentamientos entre ambos clubes, los partidos han estado marcados por el espectáculo y los goles. La rivalidad reciente en Champions ha dejado eliminatorias memorables que han mantenido en vilo a los aficionados, convirtiendo cada nuevo cruce entre estos equipos en un duelo de alto voltaje.

Con plantillas de primer nivel y una historia reciente cargada de enfrentamientos intensos, el choque entre Real Madrid y Manchester City vuelve a captar la atención del fútbol mundial.