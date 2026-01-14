Real Madrid: primera decisión con Álvaro Arbeloa tras la eliminación de Copa del Rey

El Real Madrid tomó una decisión clave con respecto a Álvaro Arbeloa tras la sorpresiva eliminación en los octavos de final de la Copa del Rey, ocurrida este miércoles 14 de enero ante el Albacete, que se impuso 3-2 en el estadio Carlos Belmonte.

Pese al duro golpe, la directiva del conjunto merengue resolvió mantener a Arbeloa en el cargo de director técnico, respaldándolo en su inicio al frente del primer equipo, luego de la salida de Xabi Alonso a comienzos de esta semana.

El duelo ante Albacete significó el debut oficial de Arbeloa como entrenador del Real Madrid, tras apenas un entrenamiento previo, en un contexto complejo y con la presión de responder de inmediato a nivel competitivo.

El estreno, sin embargo, fue cuesta arriba. El equipo mostró inconsistencia en el juego, sin lograr imponer diferencias ante un rival que lucha en la parte baja de su categoría, y volvió a evidenciar falencias que ya se habían visto en la reciente final de la Supercopa de España perdida ante Barcelona.

Arbeloa apostó desde el inicio por su esquema preferido 4-3-3, dándole protagonismo a varios futbolistas de la cantera, incluido Jorge Cestero como eje del mediocampo, acompañado por Federico Valverde y Arda Güler, en una clara señal de confianza hacia los jóvenes que conoce de su paso por el Castilla.

La eliminación en Copa del Rey significó que el Real Madrid quedara fuera de su segundo título de la temporada en apenas cuatro días, dejando como únicos frentes de competencia la Liga y la Liga de Campeones, con un margen de error cada vez más reducido.

Aun así, desde el club consideran que no es momento de tomar decisiones drásticas, por lo que se le concederá a Arbeloa una serie de partidos para evaluar su propuesta futbolística y los resultados antes de definir su continuidad.

Eso sí, en los despachos del Santiago Bernabéu ya existen varias hojas de vida de entrenadores que podrían entrar en escena si el equipo no muestra una mejoría clara en el corto plazo.

Por ahora, Arbeloa continuará al mando en una agenda exigente, con cuatro partidos en los próximos 13 días, consciente de que su margen de maniobra es limitado y de que cada presentación será determinante para su futuro en el banquillo del Real Madrid.

Próximos partidos de Real Madrid

Real Madrid se enfrentará el próximo sábado 17 de enero con Levante por La Liga, y el martes 20 también será local pero esta vez contra Mónaco por la Champions League.