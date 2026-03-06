[Video] Luis Díaz anotó golazo ante Borussia Mönchengladbach​

En el marco de la fecha 25 en la presente edición de la Bundesliga, el Bayern Múnich recibía en su estadio la visita del Borussia Mönchengladbach, conjunto ‘Bávaro’ que tenía en su nómina titular al colombiano Luis Díaz.

La zona ofensiva del Bayern tiene modificaciones, el técnico Vincent Kompany decidió ubicar al delantero guajiro como inicialista, mientras que Harry Kane no estuvo en la convocatoria por molestias físicas y Michael Olise es opción en el banco de suplentes.

Lea también: Real Madrid va de mal en peor y suma una nueva baja sensible

Golazo de Luis Díaz para abrir el marcador ante el Borussia Mönchengladbach

El atacante de la Selección Colombia vuelve a dar muestras de su poder goleador, esta vez asumiendo una posición que por lo general ocupa Harry Kane en el Bayern Múnich, ingresando a la mitad del área rival para recibir un gran pase de Leon Goretza y luego rematar de primera sin dejar caer el balón.

Un golazo del delantero colombiano que llega a 14 goles en 24 partidos disputados con el Bayern Múnich en esta edición de la Bundesliga, marcando el 1-0 para el equipo ‘Bávaro’ al minuto 33.

Lea también Última hora con James Rodríguez: se prenden las alarmas en Selección Colombia

Luis Díaz ofreció también asistencia en el partido

El exjugador de Liverpool, Porto y Junior de Barranquilla no solo anota goles, pues el colombiano sabe identificar el momento exacto para asistir a sus compañeros en una situación ofensiva.

Así lo dejó demostrado en este partido ante el Borussia Mönchengladbach, pues al minuto 45 del partido decidió dar un pase a Konrad Laimer, quien llegaba por el otro lado de la cancha y definió bien ante la salida del arquero rival colocando el 2-0 parcial en el compromiso, asistencia número 14 de Luis Díaz en esta Bundesliga.

En otras noticias: preocupación en la Selección Colombia con la lesión de Daniel Muñoz