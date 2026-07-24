El poderoso Real Madrid de España, considerado por muchos como el mejor equipo en la historia del deporte rey, estaría muy interesado en contratar a una estrella que brilló hace muy poco y que fue noticia global.



Yan Diomandé, quien fue la gran figura de la selección de Costa de Marfil en la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que se llevó a cabo en Estados Unidos, Canadá y México, está en el radar del conjunto merengue.

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La estrella que quiere el Madrid

El conjunto español está tratando de concretar un buen mercado de fichajes para poder ganar la Uefa Champions League y la misma liga de su país. La tarea no será sencilla, pero tampoco se puede decir que es un trabajo imposible.



“ÚLTIMA HORA: Real Madrid presenta oferta inicial por Yan Diomandé a RB Leipzig con conversaciones entre clubes en curso”, reseñó Fabrizio Romano a través de su cuenta oficial de X, antes conocida como Twitter.

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¿Se dará el fichaje?

“Los contactos han comenzado esta semana entre los dos clubes, según informó BILD. Las negociaciones también están en curso con el entorno del jugador”, añadió el periodista especializado en el mercado de fichajes.

Los próximos días serán más que importantes para conocer si el traspaso se va a terminar dando o no. Y ya que se habla del mercado, uno de los jugadores que saldría del Real Madrid es el joven argentino Franco Mastantuono.

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El argentino se iría del equipo

“Después de una primera temporada decepcionante en la que acusado y mucho la diferencia de ritmo futbolístico entre Europa y Sudamérica, Franco Mastantuono parece estar listo para abandonar el Real Madrid en forma de cesión para continuar su proyección”, señaló Mundo Deportivo.



“Es la idea que tiene el club y que el jugador acata a sabiendas de que es lo mejor para su futuro también porque en ningún caso, sea cual sea su destino, se contemplaría una opción de compra, solo préstamo. Algo similar a lo que ocurrió con Endrick el pasado mes de enero, que puso rumbo al Olympique de Lyon y cuyo nivel en Francia le valió para hacerse un hueco en la lista de Ancelotti para jugar el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá”, añadió.





