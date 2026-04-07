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Real Madrid Vs Bayern Múnich: titulares confirmados para el partidazo por Champions

El colombianos Luis Fernando Díaz fue confirmado como titular en Bayern Múnich.
Daniel Zabala
Luis Díaz tendrá un apretado calendario en Bayern Múnich
Luis Díaz tendrá un apretado calendario en Bayern Múnich // AFP

Real Madrid y Bayern Múnich disputan este martes 7 de abril uno de los partidos más atractivos de la UEFA Champions League 2025/2026.

Los merengues y los alemanes se enfrentan en los cuartos de final, en un compromiso que ha sido catalogado como una final adelantada.

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Real Madrid, que no podrá contar con el portero belga Thibaut Courtois, presentará a lo mejor de su nómina con el francés Kylian Mbappé y el brasileño Vinícius Júnior como máximos referentes en el ataque.

Adicionalmente, el conjunto merengue contará con el guardameta ucraniano Andriy Lunin y el lateral derecho británico Trent Alexander Arnold.

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Andriy Lunin, Trent Alexander Arnold, Antonio Rudiger, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior

Por otro lado, Bayern Múnich presentará su nómina de lujo en la que se destaca el tridente ofensivo conformado por Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane.

El club alemán también contará con el experimentado guardameta Manuel Neuer y figuras como Dayot Upamecano y Joshua Kimmich.

Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Josip Stanišić, Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane.

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