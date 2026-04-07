Real Madrid Vs Bayern Múnich: titulares confirmados para el partidazo por Champions

Real Madrid y Bayern Múnich disputan este martes 7 de abril uno de los partidos más atractivos de la UEFA Champions League 2025/2026.

Los merengues y los alemanes se enfrentan en los cuartos de final, en un compromiso que ha sido catalogado como una final adelantada.

Titulares de Real Madrid y Bayern Múnich en Champions League

Real Madrid, que no podrá contar con el portero belga Thibaut Courtois, presentará a lo mejor de su nómina con el francés Kylian Mbappé y el brasileño Vinícius Júnior como máximos referentes en el ataque.

Adicionalmente, el conjunto merengue contará con el guardameta ucraniano Andriy Lunin y el lateral derecho británico Trent Alexander Arnold.

Andriy Lunin, Trent Alexander Arnold, Antonio Rudiger, Álvaro Carreras, Federico Valverde, Thiago Pitarch, Aurélien Tchouaméni, Arda Güler, Kylian Mbappé y Vinícius Júnior

Por otro lado, Bayern Múnich presentará su nómina de lujo en la que se destaca el tridente ofensivo conformado por Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane.

El club alemán también contará con el experimentado guardameta Manuel Neuer y figuras como Dayot Upamecano y Joshua Kimmich.

Manuel Neuer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Konrad Laimer, Josip Stanišić, Aleksandar Pavlović, Joshua Kimmich, Serge Gnabry, Luis Díaz, Michael Olise y Harry Kane.