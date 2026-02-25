Real Madrid vs. Benfica EN VIVO hoy 25 de febrero – Champions League

Manchado con un episodio de racismo, con la suspensión provisional de UEFA a Gianluca Prestianni por su enfrentamiento con Vinícius tras el gol que dejó en ventaja al Real Madrid (0-1), el recurso del Benfica y la ausencia de José Mourinho en el banquillo el día de su regreso al Santiago Bernabéu. La Transmisión está a cargo de Espn y Disney +.

Desde la celebración del gran gol de Vinícius en Da Luz, en el minuto 50 de la ida, se desató una serie de acontecimientos que afectan al espectáculo. La reacción del argentino Prestianni al baile del brasileño y su posterior reivindicación, en un momento dulce personal, señalando su nombre y dorsal de la camiseta. Las palabras que pronunció con la boca tapada con su camiseta. La activación del protocolo antiracismo del colegiado. La expulsión de Mourinho.

Un capítulo que UEFA no pasa por alto. Un expediente abierto con la suspensión provisional a Prestianni, por el artículo 14 del Reglamento Disciplinario de la UEFA por "comportamiento discriminatorio".

Con la motivación de las noches de 'Champions', un ambiente especial en el Bernabéu, el primer paso hacia el reto de la decimosexta lo tiene avanzado. Con la historia de su parte. Nunca perdió el Real Madrid ante un club portugués en su estadio (11 duelos, 10 victorias), y un once definido en el presente del que se cae por lesión Dean Huijsen y es seria duda Kylian Mbappé.

Con Jude Bellingham aún lesionado, como Militao y Dani Ceballos. Sin Rodrygo, sancionado, no hay espacio en los planes de Álvaro Arbeloa para retoques. El músculo en un centro del campo con Tchouaméni, Camavinga y Fede Valverde. La libertad imaginativa para Arda Güler. La responsabilidad del gol sobre Vinícius y pendiente hasta última hora de la rodilla izquierda de Mbappé.

Es el caso de mediocentro noruego Fredrik Aursnes, eje de la medular del Benfica y que tuvo descanso el sábado ante el AVS, al que derrotaron por 3-0. Todo apunta a que formará pareja en el centro del campo con el combativo colombiano Richard Ríos, que ha recuperado la forma en los últimos días, tras un mes de baja por lesión.

Alineaciones probables del Real Madrid vs Benfica: flay offs de Champions League

Real Madrid: Courtois; Trent, Rüdiger, Asencio, Carreras; Tchouaméni, Camavinga, Fede Valverde, Güler; Vinícius y Gonzalo.

Benfica: Trubin; Dedic, Araújo, Otamendi, Dahl; Aursnes, Ríos; Schjelderup, Rafa, Cabral, y Pavlidis.

Árbitro: Slavko Vinčić (Eslovenia).

Estadio: Santiago Bernabéu, de Madrid.

Hora: 3:00 p. m.