Real Madrid vs Getafe EN VIVO HOY sábado 2 de marzo- LaLiga

Llega a su fin una nueva jornada de LaLiga, justamente la fecha 26, en la que dos de los protagonistas serán Real Madrid y Getafe, los cuales se encargarán de pisar el Estadio Santiago Bernabéu en busca de otros tres puntos para ascender en la tabla de posiciones.

El equipo que comanda el estratega español, Álvaro Arbeloa, ha venido de menos a más en cuanto a lo deportivo, habiendo obtenido su respectiva clasificación a los octavos de final de la Champions League al dejar en la instancia de los playoff contra Benfica.

Sin embargo, en la liga local vienen de una reciente derrota frente a Osasuna en condición de visitante por un marcador de 2-1, lo que los alejó de Barcelona, pero también un motivante para vencer a Getafe.

Mientras que por el lado del equipo que comanda el estratega, José Bordalás, la situación es más preocupante tomando en cuenta que se encuentran bastante cerca de la zona del descenso con 29 unidades y ubicados en la casilla 14 tras haber caído en 12 ocasiones.

Real Madrid vs Getafe: cómo VER EN VIVO HOY LaLiga 2 de marzo

El partido Real Madrid vs Getafe por la fecha 26 de LaLiga se disputará este lunes 2 de marzo a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

¿Cómo va Real Madrid en la tabla de posiciones de la Liga?

El cuadro 'merengue' sigue de cerca a Barcelona en la cima de la tabla de posiciones de LaLiga, quedando en la segunda casilla con 60 unidades, por cuatro puntos menos que el conjunto 'culé'