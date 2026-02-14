Real Madrid vs Real Sociedad EN VIVO HOY sábado 14 de febrero - LaLiga

Inicia una nueva jornada de LaLiga, justamente la fecha 24, en la que dos de los protagonistas serán Real Madrid y Real Sociedad, los cuales se encargarán de pisar el Estadio Santiago Bernabéu en busca de otros tres puntos para ascender en la tabla de posiciones.

El equipo que comanda el estratega español, Álvaro Arbeloa, no pasa por su mejor momento deportivo tras haber sido eliminado en la Copa del Rey a manos de Albacete y por no clasificar de manera directa a los octavos de final de la Champions League, teniendo que jugar la fase de Play-off frente a Benfica.

Sin embargo, a la competencia local llega con la frente en alto tras lo ocurrido en las últimas fechas, en donde consiguió vencer al Rayo Vallecano y a Valencia, acortando distancia por la cima de la tabla de posiciones con el Barcelona.

Mientras que por el lado de Real Sociedad se llega con un presente bastante bueno en la liga local, manteniendo un invicto de cinco partidos sin perder y se está acercando a los puestos de competencia internacional para la siguiente temporada, justo en la séptima casilla con un total de 41 unidades.

Real Madrid vs Real Sociedad: cómo VER EN VIVO HOY LaLiga 14 de febrero

El partido Real Madrid vs Real Sociedad por la fecha 24 de LaLiga se disputará este sábado 14 de febrero a partir de las 3:00 p. m. (hora colombiana). El duelo se podrá ver en ESPN, Disney Plus Premium, y sus emociones se podrán seguir a través de DeportesRCN.com.

Horarios del partido:

Colombia, Ecuador y Perú: 15:00

Chile, Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil: 17:00

Bolivia y Venezuela: 16:00

Estados Unidos: 16:00 (D.C. y Florida) - 16:00 (Chicago) - 13:00 (Los Ángeles)

¿Cómo va Real Madrid en la tabla de posiciones de la Liga?

El cuadro 'merengue' sigue de cerca a Barcelona en la cima de la tabla de posiciones de LaLiga, quedando en la segunda casilla con 57 unidades, solamente un punto menos que el conjunto 'culé'