Ancelotti se relaja antes del Mundial: disfruta del Carnaval de Brasil

Quedan menos de 120 días para que inicie una nueva edición de la Copa Mundial, en donde todo a punta a que será una de las mejores citas orbitales que se ha vivido a lo largo de su creación, no solamente por el nuevo formato que se empezará a implementar, sino también por la gran cantidad de figuras que estarán presentes y en donde algunas de ellas disputarían sus últimos partidos.

Para esta ocasión hay varias miradas puestas sobre la Selección de Brasil debido a la irregularidad deportiva que ha tenido en los últimos compromisos y que preocupa de cara al Mundial. Carlo Ancelotti tomó las riendas de la 'canarinha', pero le sigue haciendo falta ultimar detalles para conformar un equipo realmente competitivo, aunque por el momento se está enfocando es en disfrutar el tema del Carnaval de Salvador.

Ancelotti es visto disfrutando del Carnaval de Salvador

El estratega italiano que actualmente dirige a la selección de Brasil, fue uno de los protagonistas del Carnaval brasileño de 2026, una de las celebraciones populares más emblemáticas y vibrantes del mundo. La presencia de Ancelotti en las festividades no solo llamó la atención por el contraste entre su figura de estratega futbolístico y la alegría desbordante de la fiesta, sino también por lo que simboliza su integración a la cultura del país sudamericano que ahora dirige.

Lejos de su habitual entorno de conferencias de prensa y análisis táctico, Ancelotti se mostró relajado y receptivo a la energía de la fiesta, intercambiando impresiones con artistas, aficionados y anfitriones de la celebración. Esta inmersión en la cultura popular llega en un momento clave para la selección brasileña, que se prepara de cara a la Copa del Mundo.

Sin embargo, el tema futbolístico no se podía dejar de lado en medio de la celebración y fue el propio cantante, Léo Santana, quien le agradeció por firmar con la 'canarinha', por el gran trabajo que ha hecho, pero también le hizo una inesperada solicitud y fue la convocatoria de Neymar nuevamente a una cita mundialista.

"Para nosotros es un honor tenerte en nuestro carnaval. Tenerte aportando toda tu experiencia y madurez a nuestra selección brasileña. Muchas gracias por estar aquí. Pon a Neymar en esta selección brasileña, por el amor de Dios".

¿En qué grupo del Mundial 2026 jugará Brasil?

La selección de Brasil ya conoce su grupo en la Copa Mundial de la FIFA 2026 que se disputa del 11 de junio al 19 de julio de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá, con un formato ampliado de 48 equipos divididos en 12 grupos. El pentacampeón jugará en el Grupo C, junto a Marruecos, Haití y Escocia en la fase de grupos de la primera ronda del torneo.