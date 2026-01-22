Reapareció Santiago Mosquera: reveló la verdadera razón de su salida de Santa Fe

El mercado de fichajes del fútbol sudamericano se ha movido de la mejor manera desde el cierre de la temporada 2025, en donde justamente uno de los movimientos que se robó todas las miradas fue la llegada del extremo colombiano Harold Santiago Mosquera al Cerro Porteño de Paraguay.

Este fichaje marcó un nuevo capítulo de talla internacional en la carrera del atacante vallecaucano de 30 años. Después de un 2025 destacado con Independiente Santa Fe y de ser una de las figuras del campeonato colombiano, Mosquera confirmó su salida al exterior para afrontar un reto internacional bajo las órdenes del técnico Jorge Bava, quien lo dirigió en su paso por Santa Fe y confía plenamente en su potencial ofensivo.

Jorge Bava el protagonista de la salida de Mosquera de Santa Fe

La operación se hizo oficial a finales de diciembre de 2025, cuando Cerro Porteño publicó en sus redes sociales la bienvenida a Mosquera. Posteriormente, con todo en regla, el club azulgrana confirmó al colombiano como nuevo jugador para la temporada 2026, con un contrato hasta diciembre de 2027.

Mosquera arribó al fútbol paraguayo como uno de los refuerzos ofensivos más importantes del mercado para Cerro Porteño y se prepara para competir tanto en el torneo local como en la CONMEBOL Libertadores 2026. La dirigencia y el cuerpo técnico coincidieron en que su fichaje representa una mejora significativa en el ataque, gracias a su velocidad y habilidad por las bandas.

Por más que Santa Fe intentó retener al delantero caleño, la finalización de su contrato en diciembre lo obligaba a pagar una millonaria suma de dinero si quería continuar contando con él, por lo que Eduardo Méndez prefirió su salida y de ello se aprovechó Jorge Bava, tal como cuenta Mosquera, ya que fue él quien lo persuadió para llegar a Cerro Porteño.

"El profe (Bava) influyó mucho en mi venida para acá, me conoce, él sabe que ofensivamente tengo mucha versatilidad y puedo ocasionar daño al rival desde diferentes posiciones. Es una oportunidad linda para crecer y avanzar en mi carrera, es un club grande, un club gigante. Tengo muchas expectativas de triunfar aquí".

¿Cómo le fue a Santiago Mosquera en Santa Fe?

La llegada de Mosquera al cuadro 'cardenal' en el semestre de clausura de 2024, tras su paso por el fútbol de Grecia, estuvo enmarcada de éxitos desde el primer momento y se convirtió en una importante figura, habiendo jugado 72 partidos, más de 4.900 minutos en los que se reportó con 15 goles, 13 asistencias y levantando el título de la Liga BetPlay de apertura 2025.







