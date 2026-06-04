La selección de Portugal, hace apenas unas horas, hizo oficial la numeración de cada uno de sus jugadores para lo que será el inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, que será en tan solo unos días.

¿Portugal podrá ganar el trofeo?

El combinado luso, para muchos amantes del deporte rey, es favorito para llegar a la gran final del torneo y quedarse con el tan anhelado trofeo. Esta tarea no será fácil, pero tampoco imposible.



El equipo europeo, como bien se sabe, comparte el grupo K con la Selección Colombia, la República Democrática del Congo y Uzbekistán. Portugal está llamada a pelear el primer lugar con el conjunto cafetero.

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Cristiano mantendrá el dorsal 7

En la numeración que anunció la selección de Portugal, Cristiano Ronaldo, figura y referente del equipo, mantendrá el dorsal 7. Bruno Fernandes llevará el 8. Bernardo Silva usará el 10. En la siguiente imagen se encontrarán los números de los demás jugadores.

Portugal goza de jugadores que están en equipos de la élite del fútbol mundial. Tiene un proceso que lleva un buen tiempo y eso podría ser fundamental para conseguir el anhelado objetivo.

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La lista completa de convocados

Porteros: Diogo Costa, José Sá y Rui Silva.



Defensas: Diogo Dalot, Matheus Nunes, Nélson Semedo, Joao Cancelo, Nuno Mendes, Gonçalo Inácio, Renato Veiga, Rúben Dias y Tomás Araújo.



Mediocampistas: Rúben Neves, Samú Costa, Joao Neves, Vitinha, Bruno Fernandes y Bernardo Silva.



Delanteros: João Félix, Francisco Trincao, Francisco Conceiçao, Pedro Neto, Rafael Leao, Gonçalo Guedes, Gonçalo Ramos y Cristiano Ronaldo.



